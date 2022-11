Ecco le location di Improvvisamente Natale, il film con protagonista Diego Abatantuono di Amazon Prime Video.

Anche Amazon Prime Video ha i suoi cinepanettoni e quello per il Natale 2022 è Improvvisamente Natale, commedia diretta da Francesca Patierno che ha per protagonista Chiara, una bambina di 8 anni che non vede l’ora che sia Natale per poter vedere il nonno Lorenzo, proprietario di un hotel in montagna. Quando però i genitori di Chiara decidono di separarsi, decidono di far dare la brutta notizia all’amato nonno e così, in pieno agosto, lo raggiungono al suo hotel in montagna: Lorenzo decide così di far trascorrere alla nipotina un altro felice a Natale. Anche se è Ferragosto. Vediamo ora quali sono le location di Improvvisamente Natale.

Improvvisamente Natale: le location del film con Diego Abatantuono

Improvvisamente Natale è stato girato a San Vito di Cadore, piccolo comune immerso nelle Dolomite che si trova in Veneto, in provincia di Belluno, ma a pochi chilometri di distanza dal confine con il Trentino Alto Adige e quello con il Friuli Venezia Giulia.

Diego Abatantuono

E’ proprio a San Vito di Cadore che, per cinque settimane, sono state effettuate le riprese del film con Diego Abatantuono. L’hotel di proprietà di Lorenzo che si vede nel film è in realtà lo Chalet al Lago.

“La Regione Veneto è una delle mie preferite ci ho fatto tantissimi film, mi piace la sua tradizione, la cultura, poi San Vito di Cadore, dove abbiamo girato questo film, è un posto splendido con una natura incantevole” ha spiegato Diego Abatantuono, il protagonista principale del film.

Improvvisamente Natale: il cast del film

Oltre al già citato Diego Abatantuono, che vesti i panni del protagonista Lorenzo, nel cast di Improvvisamente Natale troviamo poi anche la giovanissima Sara Ciocca, nelle vesti della piccola chiara.

Completano il cast di Improvvisamente Natale i vari: Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida.

