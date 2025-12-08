Paola Caruso racconta in tv il lutto improvviso per la madre Wanda: un dolore devastante e un annuncio che ha commosso il pubblico di Verissimo.

Paola Caruso è tornata a parlare della sua vita privata in un momento che definire delicato sarebbe riduttivo. La showgirl, già provata da eventi che l’hanno segnata profondamente, ha condiviso a Verissimo un racconto che ha scosso i suoi fan e che riguarda una delle figure più importanti della sua vita, ovvero la sua mamma adottiva Wanda. Paola, ha infatti annunciato la scomparsa della donna, dopo il lungo periodo di malattia. Un dolore che sembra essersi accumulato in un vortice di eventi difficili da affrontare, tanto da farle confessare di sentirsi come intrappolata in qualcosa più grande di lei.

Il racconto di giorni impossibili

Paola Caruso ha spiegato come, nelle ultime settimane, si sia ritrovata a fronteggiare una serie di prove emotive senza precedenti. “È come se stessi vivendo in un incubo. Non mi sto rendendo conto. Stanno succedendo troppe cose tutte insieme, non posso avere un po’ di pace”, ha dichiarato con la voce spezzata.

La showgirl, 40 anni, ha raccontato di aver perso anche il suo cavallo Camillo poco prima: un susseguirsi di eventi che ha definito “l’apice di tutto”. E poi la frase che racchiude tutto il suo smarrimento: “La perdita di un genitore è un dolore enorme. Poi la mamma… Pensare che non c’è più… non l’ho metabolizzato, non l’ho fatto mio”.

Aveva da poco organizzato per la madre Wanda – affetta da Alzheimer e già molto fragile – un trasferimento in una struttura vicino a casa sua, sperando di poterle essere accanto più facilmente. Ma proprio lì, il destino ha preso una piega inaspettata.

La notizia più dolorosa: il lutto di Paola Caruso

La showgirl ha ripercorso il momento esatto in cui tutto è cambiato: “Ero a casa domenica e all’una mi chiamano e mi dicono: ‘Signora, vostra madre si è spenta’. Ho chiuso il telefono, pensavo fosse uno scherzo”.

Paola Caruso ha raccontato anche la difficoltà di comunicare la notizia al figlio Michele, 6 anni, molto legato alla nonna: “Gliel’ho detto il giorno prima del funerale”. Il piccolo, però, aveva già intuito tutto.

Paola Caruso ha così annunciato pubblicamente la morte della madre Wanda, scomparsa appena due giorni dopo il suo trasferimento nella nuova struttura. Un lutto improvviso, doloroso e ancora impossibile da accettare, che la showgirl ha deciso di condividere per dare voce alla sua sofferenza e al suo bisogno di elaborare un dolore che oggi appare ancora troppo grande.