Elodie annuncia una pausa commuovendo i fan. L’artista spiega i motivi dello stop e rivela quando tornerà nuovamente sul palco.

Elodie ha lasciato il pubblico senza parole durante la tappa finale del suo tour, quando – tra le lacrime – ha pronunciato alcune frasi che hanno acceso interrogativi e curiosità. Dopo una serie di live emozionanti e caratterizzati anche da momenti di caos, davanti ai fan riuniti a Roma, la cantante ha parlato della sua carriera, delle emozioni vissute negli ultimi mesi e di un cambiamento imminente. Un momento intenso, che ha reso ancora più evidente quanto questo percorso l’abbia segnata e trasformata. E soprattutto, quanto fosse arrivato il momento di prendersi una pausa.

L’ultima tappa di un tour travolgente

Durante la data conclusiva a Roma, sabato 6 dicembre, si è chiuso ufficialmente l’Elodie Show 2025, prodotto da Vivo Concerti e ispirato all’album Mi Ami, Mi Odi. Uno spettacolo che ha unito musica e arti performative sotto la direzione creativa di Laccio, portando l’artista nei principali palazzetti italiani.

Nel suo discorso finale, Elodie ha ringraziato il pubblico con parole piene di emozione: “Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino”.

Poi, l’annuncio che ha sorpreso tutti: “Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027”. Una promessa che ha rassicurato i fan, pur lasciando nell’aria un misto di stupore e malinconia.

“Che tour! Mi fermo per un po' ma ho già tutto in testa🤍” pic.twitter.com/hlZsl7WBAn — Elodie Supporter (@elodiesupporter) December 7, 2025

Perché Elodie si ferma davvero: i motivi

Elodie ha confermato che la pausa non è legata a problemi di salute o a difficoltà artistiche. Nessun allarme, dunque. Ma dalle sue parole emerge chiaramente il bisogno di rallentare e di dedicare più spazio alla vita privata dopo mesi di performance fisicamente e mentalmente impegnative.

Il calo di voce improvviso che l’aveva costretta a fermarsi durante la tappa di Eboli, a novembre, è stato forse un primo segnale. Ora la decisione è ufficiale: la cantante si prende una pausa per ricaricare le energie, ma con un orizzonte già nitido. Il ritorno è fissato per il 2027, con un nuovo show che – come lei stessa ha detto – è già “tutto nella sua testa”. Una pausa, sì, ma solo per tornare ancora più potente.