Jimmy Ghione smentisce le nozze con Marialaura De Vitis dopo l’anello di diamanti mostrato in tv. Ecco come è nato l’equivoco sul presunto matrimonio e qual è la versione reale dei fatti.

Un anello di diamanti mostrato in tv, una frase interpretata come un annuncio e un video-messaggio che ha fatto il giro dei social. Così, nel giro di poche ore, si è acceso un curioso vortice mediatico attorno alla coppia formata da Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis. Tra insinuazioni, entusiasmo del pubblico e titoli un po’ frettolosi, si è parlato di nozze imminenti. Ma dietro il clamore c’è una storia più sfumata, e soprattutto una versione dei fatti che non combacia affatto. Scopriamo tutta la verità sul presunto matrimonio.

L’anello mostrato in tv e le prime insinuazioni

L’attenzione si accende quando Marialaura De Vitis, ospite a Storie di Donne al Bivio, parla per la prima volta della possibilità di un matrimonio. In studio arriva anche un video-messaggio di Jimmy Ghione che conferma: “Prima di partire per l’America le ho regalato un anello di diamanti”.

La showgirl non solo conferma, ma mostra il gioiello al pubblico, raccontando il momento del regalo: “È arrivato dopo due anni d’amore, la scorsa domenica. La sera a casa mi ha dato questo anello in modo molto naturale, è il sigillo del nostro amore che durerà per sempre”.

Monica Setta, colpita dal gesto, incalza: “C’è aria di nozze”. Marialaura risponde con sincerità: “Con lui sì, ma in generale non penso che il matrimonio aggiunga qualcosa nel rapporto… Se sarà, sarò contenta”. E in sovrimpressione compare la frase: “Dopo due anni sposo Jimmy Ghione”. Un titolo che ha trasformato un semplice regalo in un presunto annuncio ufficiale.

La smentita di Jimmy Ghione

Se in tv si fantasticava già sulle nozze, poche ore dopo arriva la versione del diretto interessato, che ricostruisce la vicenda in modo molto diverso. Intervistato da Novella 2000, l’inviato di Striscia la Notizia chiarisce senza mezzi termini: “Non mi sposo. C’è l’amore, ma non c’è il matrimonio”.

Ghione racconta di essere rimasto sorpreso dal clamore: “Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio”, ribadisce. E sull’anello che ha scatenato il caso precisa definitivamente: “Ho regalato un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo”.