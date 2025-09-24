“Per soldi o per fama”: la fidanzata 34 anni più giovane di Jimmy Ghione risponde alle critiche

Marialaura De Vitis racconta l’amore con l’inviato di Striscia Jimmy Ghione e risponde alle critiche per la differenza d’età.

Marialaura De Vitis è tornata a parlare pubblicamente della sua storia con Jimmy Ghione, storico volto di Striscia la Notizia. La loro relazione dura ormai da due anni e nonostante il sentimento solido che li lega, non sono mancati commenti e critiche, soprattutto legate alla differenza d’età di ben 34 anni. Ospite di un noto programma televisivo, la giovane modella ha deciso di rispondere con chiarezza a chi continua a mettere in dubbio la sincerità del loro amore.

Marialaura De Vitis e le critiche per l’amore con Jimmy Ghione

Intervistata a La Volta Buona, Marialaura De Vitis ha spiegato come ha vissuto le prime ondate di critiche nei confronti della sua relazione con Jimmy Ghione. La modella ha confessato: “All’inizio ci rimanevo male, mi scrivevano che sto con un uomo per i soldi o per la fama“.

Con il tempo, però, ha imparato a convivere con i giudizi esterni, dichiarando di avere ormai “una corazza ben dura“. I commenti che più spesso riceve riguardano le presunte ragioni materiali della relazione, accuse che lei stessa definisce infondate.

“Non mi è mai passata per la mente l’idea di smettere di vivere questa storia” ha aggiunto con fermezza, mostrando di non lasciarsi più scalfire dalle polemiche.

Un amore che dura da due anni

Nonostante le difficoltà, la relazione tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis prosegue da due anni.

In più occasioni la 27enne ha dichiarato di aver trovato in lui l’uomo capace di farle capire “cosa significa davvero amare“.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha raccontato che Ghione la sprona ogni giorno a inseguire i suoi sogni e che con lui ha trovato un compagno di vita autentico. Marialaura ha anche conosciuto Gabriele, il figlio dell’inviato, con cui ha instaurato un buon rapporto: “È praticamente un mio coetaneo, quasi più maturo del padre” ha detto sorridendo.