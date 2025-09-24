Avanti un altro, via Daniel Nilsson dal cast: arriva il suo sostituto da Temptation Island

Avanti un altro cambia volto: Daniel Nilsson lascia, arriva Luca Vetrone nel cast della nuova edizione, scopri che cosa è successo.

Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis si prepara a tornare con una nuova edizione che già fa discutere. Nel cast di Avanti un altro, infatti, si registra un cambio che non passerà inosservato agli occhi dei fan: uno dei volti più noti non sarà più presente, lasciando spazio a un nuovo protagonista. Una vicenda che, alla luce degli ultimi avvenimenti, sembrava inevitabile. Ma scopriamo che cosa è successo.

Daniel Nilsson lascia Avanti un altro

La quindicesima edizione di Avanti un altro si apre con una novità inattesa: Daniel Nilsson, conosciuto dal pubblico come il “Bonus” svedese, non farà parte del programma.

L’assenza era nell’aria già da tempo, dopo i fatti che lo hanno coinvolto durante l’estate a Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. Il modello, infatti, era stato arrestato in seguito alle presunte accuse di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Il modello Daniel Nilsson nei panni del Bonus nel quiz televisivo Avanti un altro!. 9 aprile 2015 (Foto di Massimo SestiniMondadori via Getty Images) – www.donnaglamour.it

A confermare l’uscita dal cast è stata Fanpage.it, precisando che le puntate in onda in queste settimane sono ancora quelle registrate nell’autunno del 2024, ma le nuove registrazioni non includono più Nilsson.

Una decisione che segna la fine di un capitolo importante per il quiz show, che lo aveva visto tra i protagonisti più apprezzati dal pubblico.

Luca Vetrone nuovo volto del programma

A raccogliere il testimone sarà Luca Vetrone, volto già conosciuto agli spettatori televisivi. Classe 1995, Vetrone ha debuttato sul piccolo schermo a Uomini e donne nel 2019, per poi conquistare notorietà come tentatore a Temptation Island nel 2021.

La sua popolarità è cresciuta ulteriormente nel 2023 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, dove ha ottenuto il secondo posto dietro Marco Mazzoli. Ora lo attende la sfida di interpretare un ruolo tanto iconico come quello del “Bonus”.

“Sono pronto a mettermi in gioco e a portare energia in un programma che ho sempre seguito con affetto” avrebbe dichiarato il giovane, accolto con curiosità dai fan.