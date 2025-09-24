Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, sguardi d’intesa e carezze a Milano: nuove foto alimentano le indiscrezioni.

Un incontro inaspettato, una carezza fugace e sguardi che non passano inosservati. A Milano, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati sorpresi insieme durante un evento pubblico, e le immagini diffuse dal settimanale Chi hanno immediatamente catturato l’attenzione. La showgirl, tornata in Italia per una breve parentesi mondana, è apparsa sorridente e complice accanto all’ex rugbista, alimentando nuove indiscrezioni sul loro legame.

Una carezza che non sfugge ai flash

La scena è stata immortalata da più angolazioni: Elisabetta Canalis scende dal taxi in compagnia di un’amica, mentre Alvise Rigo la osserva con sorpresa.

L’ex velina indossa una tutina aderente che mette in risalto la sua silhouette, mentre Rigo, in shorts neri e t-shirt arancione, la accoglie con un sorriso timido. Poi, un gesto che vale più di mille parole: la Canalis accarezza il bicipite dell’ex atleta, scatenando i flash dei fotografi e l’attenzione di tutti i presenti.

Tra i due scatta una complicità evidente, fatta di sorrisi imbarazzati e sguardi intensi. La serata prosegue tra musica e risate, ma Elisabetta lascia il locale in anticipo, quasi a voler mantenere un certo riserbo.

Dal reality alla vita privata

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti grazie a un reality televisivo che metteva alla prova personaggi dello sport e dello spettacolo. La scintilla, secondo indiscrezioni, sarebbe nata proprio durante le registrazioni, per poi continuare lontano dalle telecamere.

A inizio estate erano stati avvistati insieme a Los Angeles, in un ristorante coreano, e alcune immagini social di Rigo lasciavano intravedere la presenza del cane di Elisabetta, Josie, e persino brevi istanti della stessa showgirl.

Dopo la separazione da Brian Perri e la relazione con Georgian Cimpeanu, la Canalis sembra aver trovato in Alvise Rigo un nuovo equilibrio.