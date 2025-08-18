Elisabetta Canalis e Alvise Rigo al centro del gossip: indizi social e avvistamenti della nuova presunta coppia.

Il nome di Elisabetta Canalis torna al centro della cronaca rosa grazie a un presunto flirt con Alvise Rigo, ex rugbista e modello molto seguito sui social. Secondo quanto riportato da Chi Magazine e dal giornalista Giuseppe Candela, la showgirl e l’ex atleta sarebbero sempre più vicini, tanto da far sospettare che tra i due ci sia del tenero. Ma scopriamo tutti i dettagli del gossip dell’estate.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: il gossip del momento

I segnali che alimentano il gossip sono diversi: dopo aver partecipato insieme alle riprese italiane del nuovo reality Netflix “Physical: da 100 a 1“, i due sono stati avvistati a Los Angeles, città in cui vive la Canalis.

Non solo: sarebbero stati visti a cena in un ristorante coreano e, dettaglio non passato inosservato, Rigo è comparso sui social insieme a Josie, il cane dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Il presunto legame tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembra trovare conferma anche nei rispettivi profili Instagram. I due, infatti, hanno iniziato a seguirsi reciprocamente e in alcune stories recenti compaiono immagini che lasciano intendere una frequentazione più stretta del previsto.

Il passato sentimentale di Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

La vita privata di Elisabetta Canalis è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica: dai legami con Christian Vieri e George Clooney, fino al matrimonio con il chirurgo Brian Perri, dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva. Dopo la separazione, la showgirl ha avuto una relazione con Georgian Cimpeanu, ma pare che la relazione sia ormai ufficialmente finita. Oggi, però. sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Più riservato invece Alvise Rigo, che in passato è stato accostato a nomi celebri come Eleonora Berlusconi e Michelle Hunziker, anche se le indiscrezioni non hanno mai trovato conferma ufficiale.