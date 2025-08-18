Le prime conseguenze del caso dei video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli hackerati e pubblicati online.

Lo scandalo video hackerati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli continua. Infatti, dopo la diffusione e la pubblicazione di alcuni filmati del noto conduttore di Affari Tuoi e della sua nuova fidanzata, il presentatore, tramite i propri legali, è passato al contrattato. In queste ore sono partite, infatti, le prime denunce.

Video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: le denunce

Sono stati giorni intensi per Stefano De Martino e la sua nuova fidanzata, Caroline Tronelli, dopo che alcuni loro filmati intimi sono stati hackerati e resi pubblici in alcune piattaforme online. Il presentatore e la sua dolce metà sono stati loro malgrado protagonisti di questo terribile scandalo che, adesso, sta vedendo arrivare le prime conseguenze.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

I video della coppia, una volta trafugati, sono finiti in rete alimentando un circuito di condivisione anche sui servizi di messaggistica istantanea. In questa ottica, i filmati riporterebbero anche l’etichetta “inoltrato molte volte” a testimonianza della condivisione multipla avvenuta. In questa ottica, De Martino e il suo team di avvocati ha deciso di intervenire con delle denunce.

Nel dettaglio, come riportato anche da Fanpage, la denuncia è stata presentata sia alla Polizia di Stato di Porto Cervo che alla Procura di Roma, corredata da precise indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili. A quanto pare, la mossa a livello legale del conduttore di Affari Tuoi e della Tronelli non riguarderebbe i soli hacker ma anche tutti coloro che hanno pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e alle persone che ancora adesso avrebbero conservato tale materiale.

Eventuale risarcimento in beneficenza

Nel caso in cui l’azione legale del presentatore dovesse comportante un risarcimento – spiega Fanpage – De Martino ha annunciato che eventuali somme di denaro ottenute da queste denunce saranno interamente devoluti in beneficenza. I fondi andranno a sostegno di iniziative per bambini e progetti contro il cyberbullismo.