Alessio e Sonia di Temptation Island si cancellano dall’ordine degli avvocati. I genitori lanciano un appello accorato.

Clamorosa svolta per due dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Alessio Loparco e Sonia Mattalia, entrambi avvocati, avrebbero deciso di cancellarsi dall’ordine professionale già prima di partecipare al docu-reality di Canale 5. A riportare la notizia è il settimanale Oggi, ripreso da diverse testate, secondo cui la scelta della coppia sarebbe legata a un forte interesse verso il mondo dello spettacolo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La svolta per i due avvocati

Il cambiamento radicale sorprende non solo i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma anche chi conosceva i due nella loro vita professionale. L’esperienza televisiva, quindi, potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di un percorso diverso rispetto a quello intrapreso negli anni passati.

Alessio e Sonia dovrebbero tornare davanti alle telecamere già a settembre, ospiti della puntata speciale di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti di Temptation Island. Una presenza che potrebbe confermare la scelta di puntare tutto sul mondo dello spettacolo, lasciandosi definitivamente alle spalle la carriera forense.

Ma la vicenda ha assunto toni ancora più delicati a causa delle dichiarazioni dei genitori di Alessio.

L’appello dei genitori di Alessio

Dalle pagine di Oggi è arrivato un accorato appello: “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Non farci soffrire inutilmente. Facci solo sapere che stai bene e anche noi staremo meglio“.

Parole che hanno suscitato grande preoccupazione, alimentando ulteriori dubbi sul percorso intrapreso dal giovane ex protagonista di Temptation Island. La distanza dal nucleo familiare, unita al silenzio, sta diventando per mamma e papà fonte di dolore e incertezza.

Per ora resta l’attesa di conferme ufficiali e, soprattutto, la speranza dei genitori di Alessio di ricevere notizie rassicuranti dal figlio. La storia di questa coppia continua dunque a far discutere, intrecciando il mondo televisivo con vicende personali e familiari che emozionano e preoccupano i fan.