Belen non ci sta: filmata in un locale si infuria, cosa è successo

Alta tensione per Belen Rodriguez che sarebbe stata disturbata all’interno di un locale. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Non solo il presunto nuovo flirt. Sono assolutamente delle vacanze movimentate per Belen Rodriguez quelle in Costa Smeralda. La showgirl argentina, che da settimane si trova in Sardegna per un soggiorno estivo, sarebbe stata protagonista di un piccolo incidente di percorso in un noto locale della zona.

Belen filmata in un locale: cosa filtra

Sole, mare e locali notturni per Belen Rodriguez che, come detto, si sta godendo diversi giorni di vacanza in Sardegna. Per la showgirl, però, non sono mancati anche dei momenti di tensione come quello raccontato in queste ore dall’esperto giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter citata anche da altri media.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe accaduto in un noto ristorante di Porto Cervo, punto di ritrovo esclusivo della movida estiva. Durante una serata all’insegna del divertimento, Belen – visibilmente di buon umore – avrebbe improvvisato un ballo sul tavolo. Nulla di insolito in un contesto vacanziero, se non fosse che un gruppo di giovani, seduto ai tavoli vicini, avrebbe iniziato a riprendere la scena con i cellulari.

La reazione

Tale gesto che, stando a quanto racconta Parpiglia, citato da diversi media tra cui Today, non sarebbe piaciuto affatto alla showgirl, avrebbe dato vita ad una sorta di diatriba. L’argentina, infatti, infastidita dagli “occhi indiscreti” e soprattutto dall’uso dei social come finestra sulla sua vita privata, avrebbe reagito lanciando alcune patatine rimaste nei piatti contro i ragazzi intenti a filmarla.

Indubbiamente un momento di tensione che, fortunatamente, non è degenerato. Dopo qualche scambio acceso, la situazione sarebbe tornata rapidamente alla normalità, con gli animi che si sono raffreddati poco dopo. L’episodio conferma, ancora una volta, quanto la popolarità possa trasformare un gesto goliardico in un’occasione di scontro con i fan o con semplici curiosi. Ad ogni modo le vacanze della Rodriguez non saranno certo rovinate da tutto questo.