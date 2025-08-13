Belen Rodriguez paparazzata con Nicolò: spunta un bacio bollente e un legame con la nuova fiamma di Stefano De Martino. L’indiscrezione.

Non solo Irama sembra aver trovato l’amore in questa estate 2025, anche Belen Rodriguez sembra aver inaugurato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, che si arricchisce di una coincidenza davvero curiosa.

A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, e a rafforzarla ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto della showgirl argentina in compagnia di un ragazzo identificato con il nome Nicolò. E proprio il legame di lui con la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino ha attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa.

Belen Rodriguez e le foto con il suo nuovo amore Nicolò

Nicolò sarebbe il nuovo amore di Belen Rodriguez. I due sono stati fotografati insieme in Sardegna, durante una giornata al mare, mentre si scambiavano un bacio appassionato. Le immagini, pubblicate in copertina dal settimanale Chi e riportate da Fanpage, mostrano una showgirl serena e sorridente. “Belen Rodriguez volta pagina. Ha incontrato Nicolò ed è con lui che scatta la passione. E un bacio in acqua toglie ogni dubbio“, si legge sulle pagine della rivista.

La coincidenza con Stefano De Martino

Secondo quanto detto anche dal giornalista Gabriele Parpiglia e riportato da Novella 2000, Nicolò non solo sarebbe vicino a Belen, ma farebbe parte della stessa cerchia di amici della presunta nuova compagna di Stefano De Martino. Non solo: sarebbe anche amico del fratello di lei.

Un intreccio che rende ancora più interessante lo scoop e che spiegherebbe la recente presenza della showgirl e del conduttore nello stesso luogo, Porto Cervo, ciascuno con il rispettivo nuovo accompagnatore.

Intanto, De Martino pare aver ufficializzato la sua relazione con Caroline Tronelli. Secondo Chi, aggiunge Fanpage, il conduttore Rai avrebbe deciso di vivere questo nuovo legame alla luce del sole, tanto che una fonte vicina a lui ha rivelato che si parlerebbe già di convivenza.