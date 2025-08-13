Alda D’Eusanio senza freni: attacca “la belva” Mara Venier e difende Barbara D’Urso. Ecco le dichiarazioni della giornalista.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Alda D’Eusanio ha lanciato pesanti accuse contro Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, con cui ammette di non avere alcun rapporto. Al tempo stesso, ha espresso solidarietà verso Barbara D’Urso, recentemente annunciata come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle, sottolineando come sia stata trattata ingiustamente da Mediaset.

Barbara D’Urso e il trattamento “ingrato” di Mediaset

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Alda D’Eusanio ha espresso parole di stima nei confronti di Barbara D’Urso, che si prepara a tornare in Rai come concorrente a Ballando con le Stelle: “Mi fa felice, è stata trattata malissimo e in modo scorretto. Barbara D’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata“.

Ha poi aggiunto: “L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata. E sono felice che la Rai le ridia questa possibilità, anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista. Però, se non altro, è un segno positivo. Potrebbe essere probabilmente un’anticamera per qualcosa di più grande in primavera“.

L’accusa di Alda D’Eusanio contro Mara Venier

Alda D’Eusanio non ha usato mezzi termini parlando di Mara Venier, intervenendo sul caso di Gabriele Corsi, inizialmente previsto come co-conduttore della prossima stagione di Domenica In e poi ritiratosi dall’incarico.

La Rai ha parlato di una decisione presa di comune accordo, ma la giornalista e conduttrice ha commentato: “Da un lato, non capisco perché ci sia bisogno di una co-conduzione, la Venier va benissimo da sola. Poi conoscendo il carattere di Mara, guai andarle a pestare la coda. Ci rimani avvelenato come minimo, resti fulminato. La Venier è una belva vera. Stiamo scherzando. Non è una signora la Venier, la Venier è una belva“.

Alla domanda su un eventuale rapporto di amicizia o stima reciproca, la risposta è stata secca: “Assolutamente no. Proprio zero. Non ci siamo simpatiche“. L’attrito tra le due non è recente né isolato: “Certamente. Chi è che non ne ha avuti con Mara? Mara è l’unica persona della televisione contro la quale tutti i tecnici hanno scritto una lettera alla direzione generale protestandola per comportamento scorretto, disonesto. Perché è una bestia, una belva vera (…) perché lei tratta male i deboli“.