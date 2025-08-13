Giacomo “Genny” Urtis e Valeria Marini scatenate sullo yacht: il video sulle note di “Baci stellari”

Giacomo “Genny” Urtis e Valeria Marini scatenate in bikini sullo yacht: ecco il video mentre ballano su “Baci stellari” che manda in tilt i social.

Dopo la confessione di Giacomo “Genny” Urtis su tutti i ritocchi estetici a cui si è sottoposto, il chirurgo dei vip torna a far parlare di sé insieme a Valeria Marini. Stavolta lo fa con un video pubblicato sui social, diventato immediatamente virale, dove le due showgirl ballano in bikini a bordo di uno yacht, sulle note del celebre brano “Baci stellari“. Il filmato, pubblicato sui loro profili Instagram, ha raccolto in poco tempo una valanga di cuoricini e commenti.

Giacomo “Genny” Urtis e Valeria Marini: il video in bikini ballando su uno yacht

Il breve video, come riportato da Fanpage, mostra Giacomo “Genny” Urtis e Valeria Marini in perfetta sintonia su un lussuoso yacht bianco, circondato dall’azzurro mare della Sardegna. Le due indossano bikini coordinati e si muovono con disinvoltura sulle note di “Baci stellari“, il celebre brano tormentone della Marini.

Giacomo “Genny”, con i suoi lunghi capelli biondi al vento, mette in mostra un fisico scolpito, risultato dei numerosi interventi estetici che non ha mai nascosto. Al suo fianco, la showgirl si conferma fedele al suo stile glamour, esibendo le sue curve con grande sicurezza.

La pioggia di like e i commenti dei vip

Il filmato ha ottenuto una pioggia di like e commenti, diventando in poche ore virale e riportando Giacomo “Genny” Urtis al centro dell’attenzione dopo lo spavento legato all’incidente in Sardegna. Tra i tanti commenti ricevuti spiccano anche quelli di altri personaggi noti. Nathaly Caldonazzo ha ironizzato sulle capacità delle due protagoniste con un simpatico: “Venite a danza!“. Mentre Dayane Mello ha lasciato un like, mostrando di aver apprezzato la performance delle due in versione “marinare“.

Ecco, a seguire, il video pubblicato sui social: