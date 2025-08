La confessione di Giacomo Urtis oggi Jenny: tutti i ritocchi rivelati (con video)

La celebre chirurga, Giacomo Jenny Urtis, e volto di Bisturi Fatale ha rivelato a quali ritocchini estetici si sia sottoposta in questi anni.

Ormai si sà, sempre più persone, che siano famose e meno, si sottopongono ogni giorno a qualche intervento estetico. Non importa se una vera e propria rinoplastica o un semplice filler alle labbra: affidarsi alla chirurgia estetica è una scelta sempre più gettonata e Jenny Urtis lo sa bene.

In effetti, la celebre chirurga dei vip è la prima ad essersi sottoposta negli anni a diversi ritocchi, una scelta che le ha permesso di attraversare una vera e propria metamorfosi trasformandosi da Giacomo a Jenny.

Jenny Urtis: “Il bisturi non va mai in vacanza”

Jenny Urtis ha voluto raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica all’interno di “Bisturi Fatale”, la sua rubrica sui social in cui analizza i cambiamenti dei vip che si sono sottoposti ai ritocchini. In occasione dell’ultimo episodio di questa stagione, Jenny ha voluto parlare di sé stessa e della sua esperienza.

Infatti, per Jenny la chirurgia estetica è stata uno strumento fondamentale per poter stare finalmente bene psicologicamente, dato che grazie agli interventi si è potuta trasformare da Giacomo a Jenny. La chirurga ha spiegato di aver fatto uso del bisturi non tanto per soddisfare un capriccio, quanto piuttosto per sentirsi più sicura del proprio corpo.

Ma non solo, dato che Jenny ha confessato di continuare a trovare delle piccole “imperfezioni” che desidera correggere, tant’è vero che con un filo di ironia ha ammesso che: “Il bisturi non va mai in vacanza“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

A quali interventi si è sottoposta Jenny Urtis

Dunque, a quali interventi Jenny Urtis ha fatto ricorso in questi anni? Come anticipato, per la chirurga la medicina estetica è stata uno strumento preziosissimo per permetterle di trasformarsi in donna, tant’è vero che ai suoi fan ha voluto rivelare quali siano stati i ritocchini da lei affrontati.

Tra questi vi sono sicuramente la rinoplastica e il ritocco delle orecchie, ma non mancano poi una serie di interventi al viso che lo hanno completamente modificato. In effetti, negli anni Jenny ha deciso di “modificare” gli occhi, la mandibola e tutti i contorni facciali per renderli “più femminili” e delicati.