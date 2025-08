Stefano De Martino avrebbe iniziato a rimuovere i tatuaggi più visibili per apparire più “presentabile” in Rai. L’indiscrezione.

Negli ultimi mesi il nome di Stefano De Martino è sempre più accostato al futuro della Rai. Il conduttore partenopeo, forte del successo di programmi come Affari Tuoi e Stasera Tutto È Possibile, sembra intenzionato a diventare uno dei volti principali dell’emittente pubblica. Mentre arriva la conferma (con foto) sul conduttore, emergono nuove indiscrezioni che riguardano un cambiamento significativo: la rimozione dei suoi tatuaggi più visibili. Ecco, a seguire, il motivo.

Stefano De Martino e la dichiarazione sui tatuaggi nel 2022

Il tema dei tatuaggi, come riportato da Dilei.it, non è nuovo per Stefano De Martino. Già nel 2022, durante il programma La Conferenza Stampa, il conduttore aveva espresso un pensiero chiaro sull’argomento parlando a un gruppo di ragazzi: “Volete un consiglio da uno che ne ha tanti? Non li fate, tanto cambierete idea, fidatevi. Se proprio dovete farveli, piccoli e nascosti, perché durante la vita si cambiano tante di quelle idee. Avere una cosa permanente addosso, è come avere lo stesso taglio di capelli per tutta la vita. Rischiate di fare come me. Sono come una di quelle donne che si fanno la frangia e, dopo due giorni d’entusiasmo, dicono ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Ecco, vorrei mi ricrescesse la mia pelle pulita“.

La mossa per essere più “presentabile” in Rai: l’indiscrezione

Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi e riportato da Today, Stefano De Martino avrebbe iniziato un percorso di rimozione dei tatuaggi, soprattutto quelli più esposti, per apparire più “presentabile” in Rai.

“Evidentemente (Stefano) sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo. Il motivo? Una pelle più pulita per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?” si legge nell’articolo pubblicato.

La scelta sarebbe quindi legata non solo a motivi estetici, ma anche a un desiderio di uniformarsi all’immagine sobria e istituzionale che la Rai promuove.