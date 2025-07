“Ha trovato la donna giusta”: arriva la conferma (con foto) su Stefano De Martino

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere super discussa e chiacchierata ma ci sarebbero alcune importanti novità.

Non solo il retroscena su Maria De Filippi e Affari Tuoi, Stefano De Martino è tornato protagonista in tema amore con i nuovi scatti “in love” in compagnia di Caroline Tronelli. I due, a quanto pare, fanno ormai coppia fissa e non si nascondono più. A confermare la bontà della relazione è stato anche il settimanale Oggi con tanto di analisi del direttore Biavardi.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: è amore

I rumors su Stefano De Martino si erano fatti sempre più insistenti in merito alle varie frequentazioni a lui associate. Ora, invece, le cose sono cambiate visto che il conduttore di Affari Tuoi sembra aver intrapreso una felice relazione con la bellissima Caroline Tronelli. I due, a quanto pare, non si nascondono più e dopo i primi scatti filtrati sul loro conto sono arrivate ulteriori conferme.

Dopo i vari avvistamenti, infatti, Stefano e Caroline sembrano aver deciso di uscire definitivamente allo scoperto con baci e giochi di coppia. Il settimanale Oggi ha paparazzato i due in varie situazioni e anche secondo il direttore del media non ci sarebbero dubbi sulla bontà della storia.

“La donna giusta”

Come riferito da Andrea Biavardi, direttore di Oggi, il settimanale che ha reso pubbliche le prime foto della recente vacanza della coppia, ha raccontato alcuni dettagli della relazione. “Questa donna non la sciupa per niente, sembra coccolarsela, vezzeggiarsela”, ha spiegato Biavardi in merito alla Tronelli e alla storia con il buon Stefano. “Spensierati, belli e felici, e liberi: Stefano, forse, ha trovato la donna giusta, e anche Caroline ha trovato l’uomo giusto”, le parole del direttore del media. La speranza di tutti i fan di De Martino è che sia veramente così. Staremo a vedere