Il grande successo con Affari Tuoi e non solo: Stefano De Martino ha confessato alcuni interessanti dettagli relativi anche a Maria De Filippi.

Solamente qualche tempo fa Stefano De Martino aveva parlato di quelli che potrebbero essere alcuni dei suoi progetti televisivi futuri. Ora, proprio sul conduttore, sarebbe spuntato, per sua stessa amissione, un retroscena relativo ad Affari Tuoi che riguarderebbe un commento arrivatogli da parte della Queen di Mediaset, Maria De Filippi.

Il rapporto Stefano De Martino-Maria De Filippi

Stefano De Martino non ha mai negato che nella sua carriera ma anche nel suo modo di essere ci sia tanto dello zampino di Maria De Filippi. Fin dai tempi di Amici, infatti, i due hanno stretto un rapporto importantissimo che ancora oggi va avanti come confermato anche da alcune passate apparizioni del buon Stefano come giudice del Serale del talent di Canale 5.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

A La Freccia, De Martino ha aggiunto sulla De Filippi: “Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta”. Ma non solo. Il presentatore ha svelato anche un altro dettaglio di una conversazione avuta proprio con la più esperta collega.

Il commento su Affari Tuoi

A quanto pare, Stefano ha avuto modo di svelare anche alcuni retroscena che riguardano la sua nuova avventura ad Affari Tuoi che dal momento del suo debutto come conduttore sta avendo numeri davvero pazzeschi. De Martino ha raccontato cosa gli abbia detto proprio Maria in merito a questa esperienza su Rai 1: “Maria mi aveva detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra”, le sue parole riprese da svariati media. Insomma, la Queen aveva già le idee ben precise su quello che sarebbe stato il percorso del ragazzo che ad oggi è senza dubbio tra i pezzi da novanta del piccolo schermo nostrano.