Il bacio virale tra Michele Morrone e Irina Shayk, l’ex di Cristiano Ronaldo. Il mondo dei social in tilt ma dietro c’è una spiegazione.

Solamente poche ore fa, Michele Morrone aveva destato curiosità per alcuni retroscena relativi a quanto accaduto dopo la sua famosa intervista a Belve con particolare riferimento ad un messaggio arrivatogli direttamente dalla Premier italiana Giorgia Meloni. Adesso, l’attore e modello è tornato sulla cresta dell’onda per un bacio d’altri tempi con Irina Shayk, la super modella ed ex di Cristiano Ronaldo.

Michele Morrone: da Belve a Irina Shayk

Il tanto discusso modello e attore Michele Morrone è tornato sulla bocca di tutti. Dopo aver fatto discutere per la sua intervista nella trasmissione di Rai 2, Belve, con Francesca Fagnani, l’uomo si è ritrovato ora al centro dell’attenzione ma per ragioni ben differenti rispetto a quelle prima citate. Sui social, infatti, è diventato virale un suo video.

Nello specifico un filmato che lo vede intento a baciare in modo molto passionale la top model Irina Shayk, tra le altre cose ex del noto calciatore Cristiano Ronaldo. Come era inevitabile che fosse, la clip ha generato grande curiosità e subito tanti rumors ma il settimanale Chi ha subito spiegato cosa ci sia dietro questo super kiss.

Il bacio e la spiegazione

Stando a quanto spiegato da Chi, il bacio di Morrone e della Shayk sarebbe frutto di una pubblicità per un noto marchio di cui entrambi sono testimonial, ovvero Dolce & Gabbana. “L’attore e la modella, infatti, si trovavano tra i vicoli di Napoli, ma non si nascondevano anzi. Erano davanti ai flash di fotografi e videomaker. Il motivo? Stanno girando una nuova campagna Dolce & Gabbana”, ha spiegato il settimanale. Insomma, nessuna love story o altro ma solo un bacio super che ha già fatto colpo e che sicuramente porterà i suoi frutti in termini di visibilità ai due stilisti di fama mondiale.