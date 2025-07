Michele Morrone, dopo Belve il messaggio di Giorgia Meloni: il retroscena

La tanto discussa intervista a Belve di Michele Morrone continua a far parlare. Il retroscena che riguarda Giorgia Meloni.

La ormai famosa intervista di Michele Morrone a Belve continua a far parlare anche a distanza di mesi. Ebbene sì, perché alcune uscite un po’ eccessive dell’uomo hanno generato tantissime reazioni. Ora, l’attore ha raccontato che dopo quel faccia a faccia con la Fagnani, a scrivergli un messaggio sarebbe stata persino la Premier Giorgia Meloni.

Michele Morrone, le parole a Belve

L’intervista a Belve, su Rai 2, di Michele Morrone era diventata virale e ha fatto molto parlare per via di alcune dichiarazioni in merito ai colleghi attori e per una certa forma di pregiudizio nei confronti di personaggi che non rientrerebbero nel cosiddetto “circoletto”. Nello specifico, Morrone aveva fatto riferimento a certe posizioni anche politiche.

Giorgia Meloni – www.donnaglamour.it

“Qui in Italia sembra che per essere riconosciuti come attori devi avere l’aria del poeta maledetto, quello che conosce i poeti, si fa le canne, quei sinistroidi che hanno la boiserie pure nel c**o. Io non sono così”, erano state le parole del ragazzo che avevano generato tanto rumore tanto da portare diverse persone a scrivergli. Tra questa pare anche la Premier Meloni…

Il messaggio di Giorgia Meloni: il retroscena

Intervistato da Libero, Michele Morrone, le cui parole sono state riprese da diversi media, ha raccontato cosa gli sia capitato dopo l’intervista con la Fagnani. Al netto delle critiche per le parole sul circoletto e sul fatto che sia lontano da posizioni di sinistra, l’attore ha spiegato che tra i vari messaggi di sostegno abbia ricevuto quello della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

“Sono convinto di quello che ho detto, ci sono grossi pregiudizi su certi attori e mi dispiace”, ha fatto sapere Morrone a Libero. “Sono un artista, non mi interessa la politica, ma la mentalità di oggi è che se non fai parte di una certa casta non sei un vero artista, non fa del buon cinema, non ha passioni. Ho ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, lo ripeterei mille volte. […] Sono rimasto molto contento per il messaggio bellissimo che mi ha inviato Giorgia Meloni. Mi ha ringraziato”.