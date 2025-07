Seguitissimo sui social e in tv, Luca Onestini ha trovato da qualche tempo l’amore e sogna un futuro bellissimo con tanto di matrimonio.

Dopo aver vinto una notevole somma di denaro arrivando secondo al celebre reality ‘La Casa de los Famosos’, programma americano ma in lingua spagnola che, di fatto, corrisponde al nostro Grande Fratello Vip, Luca Onestini è tornato sulle pagine di cronaca rosa per la sua relazione con la bellissima Aleska Genesis Castellanos con la quale, a quanto pare, sogna addirittura nel nozze.

Luca Onestini e la nuova fidanzata

Capita spesso che personaggi famosi incontrino la loro dolce metà durante una trasmissione. A quanto pare, a Luca Onestini è successo esattamente questo andando a prendere parte al reality ‘La Casa de los Famosos’, dove ha incontrato Aleska Genesis Castellanos, attualmente la sua fidanzata e, chissà, un giorno anche sua moglie.

Il buon Luca ha raccontato a DiPiù le proprie emozione in tema amore con un focus alle precedenti relazioni che non sono terminate esattamente come avrebbe sognato: “In passato ho commesso errori nello scegliere le persone. Spero che questa volta sia diverso. L’amore non dipende dal ‘dove’, ma dal ‘chi’: quando incontri qualcuno che vale, non lo lasci più”.

Il sogno delle nozze

In questo senso, la storia con la bella Aleska sembra avergli fatto battere il cuore più che mai: “Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. E’ la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell’amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio“, ha detto. Ma cosa l’ha veramente colpito della modella? Appena entrata nel reality show, la donna ha attirato l’attenzione di Onestini per i “suoi occhi” e per “le sue caviglie sottilissime”.

La ragazza oltre ad essere una modella è anche “un’imprenditrice con due aziende, una di profumi e un’altra di moda”, ha spiegato Luca aggiungendo che la sua dolce metà abbia anche lavorato come modella “con grandi marchi e posato per numerose copertine”.