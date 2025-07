“Tutti spioni”: Francesca Barra si schiera sul caso Bova-Rocio

La vicenda che ha visti coinvolti Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha trovato anche la giornalista Francesca Barra dire la sua.

Qualche tempo fa Francesca Barra aveva denunciato un odio social nei suoi confronti davvero inatteso. Ora la giornalista è tornata a parlare e lo ha fatto schierandosi sulla vicenda Raoul Bova-Rocio Munoz Morales con messaggi, audio e chat molto privati che hanno fatto il giro del web e dei social andando evidentemente a ferire le varie persone coinvolte.

Francesca Barra e il caso Bova-Rocio

Intervenuta tramite le sue stories su Instagram, Francesca Barra ha commentato, come detto, il caso Bova-Rocio con le ultime novità legate alla diffusione di audio e chat private dei diretti interessati. La donna ha fatto intendere, senza fare nomi, che stesse parlando della questione, e manifestando un legame di amicizia con Rocio.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

“Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. Resto in silenzio per rispetto della sua famiglia, delle sue bambine”, ha esordito la Barra spiegando che secondo lei non si tratti neppure di gossip o di morbosità. “[…] Non possono circolare in chat messaggi, foto e video, prese in giro, diffamazioni, richieste di gettare fango su chi vogliamo far ‘sparire mediaticamente’ e poi invocare un buon giornalismo. Lo dico qui e vale per tutti. Coerenza. Se vogliamo un mondo più giusto e corretto iniziamo a esserlo”.

La donna ha quindi aggiunto: “La vita di coppia è stretta come la cruna di un ago. Troppo stretta per due, figuriamoci per farci entrare tutti. Siccome vorrei che valesse per me, con coerenza mi astengo dal commento su altri”.

“Tutti spioni”: lo sfogo

Nelle ore successive al primo commento, la Barra è tornata ad argomentare la vicenda: “Spioni. Tutti spioni. Tutti trasformati in detective improvvisati, a scrutare vite altrui dal buco della serratura digitale”, ha detto sempre su Instagram in alcune stories. “A ridere per chat private che – se fossero le nostre – probabilmente ci farebbero passare per idioti tutti. Ma davvero questo è il punto? Il punto è che dietro i pettegolezzi si nasconde qualcosa di molto più grave: la possibile esistenza di un reato. E la distruzione silenziosa di più famiglie […]”.

La Barra ha quindi spiegato che secondo lei nessuno riderebbe se si trovasse in questa situazione in prima persona e ha, di conseguenza, chiesto rispetto per le parti chiamate in causa.