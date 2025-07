“Dopo il GF mi pagano solo per un selfie”: arriva la confessione

La confessione dopo il Grande Fratello. Una curiosità relativa a cosa sta accadendo all’ex gieffina Mariavittoria Minghetti.

Si stanno intensificando le indiscrezioni in merito a quello che potrebbe essere il cast della prossima edizione del Grande Fratello Nip e annessi opinionisti. Ma non mancano anche le notizie in merito ai protagonisti delle passate annate. Per esempio, Mariavittoria Minghetti ha raccontato un particolare aneddoto sulla sua vita dopo aver preso parte al reality…

Mariavittoria Minghetti: la vita dopo il Grande Fratello

Intervenuta al podcast di Nicolò Maltese, Mariavittoria Minghetti ha raccontato alcuni aspetti della sua vita che sono cambiati dopo aver preso parte al Grande Fratello. In questo senso, sono stati davvero particolari alcuni passaggi in merito al rapporto con i suoi fan che, a quanto pare, sono interessati solo ad alcuni aspetti della sua vita.

La ragazza ha spiegato nel corso dell’intervista di essere tornata a svolgere il suo lavoro di medico estetico ma che, in pratica, diversi seguaci, dopo averla vista nella Casa più spiata d’Italia provino ad avvicinarla non per il suo lavoro ma per scattarsi foto e avere delle informazioni sulla sua vita. C’è chi addirittura, di fatto, paga per un selfie con lei.

I selfie e le domande sul fidanzato

Mariavittoria ha raccontato al podcast di aver ripreso la sua attività ma di essersi trovata davanti ad un particolare fenomeno: “A me si presentano solo per fare una foto. Pagano la visita solo per farsi una foto e sapere se sono ancora fidanzata”, ha spiegato la ragazza. E dando ulteriori dettagli: “Mi fanno domande sul Grande Fratello, su Tommaso (Franchi, il suo fidanzato ndr), sulla vita adesso. A parte questo, magari il trattamento non lo vogliono neanche fare, infatti abbiamo iniziato a mettere la visite a pagamento“, ha aggiunto. Insomma, la vita della ragazza sembra essere decisamente cambiata dopo la partecipazione al reality Mediaset.