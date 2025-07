Simona Ventura conduce il nuovo Grande Fratello e vorrebbe Tommaso Zorzi al suo fianco come opinionista unico.

Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello, il reality show più longevo della televisione italiana. La nuova edizione prenderà il via a ottobre su Canale 5 e vedrà Simona Ventura nelle vesti di conduttrice. Una scelta che segna una svolta importante per il programma, accompagnata da numerose novità che promettono di riportare lo show alle sue origini. Ma mentre proseguono i casting per la scelta dei concorrenti, sul web hanno iniziato a circolare rumors sui possibili nomi degli opinionisti che affiancheranno la Ventura in questa nuova avventura. Ecco chi vorrebbe al suo fianco e cosa cambierà nella prossima edizione.

Solo concorrenti Nip e dirette più brevi: cambia la formula del reality

La nuova edizione del Grande Fratello sarà improntata al ritorno alla normalità, con un cast composto esclusivamente da volti Nip, ovvero persone comuni, senza alcun legame con il mondo dello spettacolo.

Una decisione forte da parte di Mediaset, che intende restituire autenticità al programma e puntare sulla spontaneità dei partecipanti.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Anche il format subirà delle modifiche: si tornerà alla durata di 100 giorni, con la finale prevista poco prima di Natale. Inoltre, sparisce il doppio appuntamento settimanale, lasciando spazio a una sola puntata il lunedì sera. Altro cambiamento importante riguarda l’orario: le dirette non andranno oltre la mezzanotte e mezza, rendendo la visione più accessibile a un pubblico ampio.

Tommaso Zorzi opinionista: l’indiscrezione infiamma il web

Tra le indiscrezioni più discusse, spicca quella riguardante la presenza di Tommaso Zorzi come unico opinionista del nuovo Grande Fratello.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, sarebbe stata proprio Simona Ventura a spingere verso l’ex vincitore del GF Vip, ritenendolo il profilo ideale per dare un tocco ironico e intelligente ai commenti in studio.

Se confermata, la scelta segnerebbe un ulteriore passo verso il rinnovamento del programma, unendo tradizione e freschezza. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se Zorzi affiancherà davvero Ventura in questa nuova avventura televisiva.