Amici, rivoluzione in cattedra: il ritorno diventa realtà

Sembrano esserci conferme in vista dell’inizio della prossima stagione di Amici di Maria De Filippi su un particolare ritorno tra i professori.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi relative alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi e il possibile ritorno in trasmissione di Veronica Peparini, ecco quella che sembra essere la conferma. La nota coreografa è pronta a riprendersi il proprio proprio tra i maestri della scuola più seguita d’Italia. La Queen di Mediaset avrebbe dato il via libera.

Amici, le voci su Veronica Peparini

Le voci di un ritorno di Veronica Peparini nella scuola di Amici si stanno facendo sempre più insistenti. Ebbene sì, perché diversi media, oramai, sono piuttosto certi che la nota coreografa potrebbe sedersi insieme agli altri colleghi in cattedra nel noto talent di Mediaset condotto dalla Queen del Biscione, Maria De Filippi.

Veronica Peparini – www.donnaglamour.it

La maestra è molto apprezzata e al netto di un addio che per certi versi aveva stupito, ecco che potrebbe fare ritorno insieme agli altri professori che da anni accompagnano i telespettatori di Canale 5. I meglio informati, oltre a fare riferimento a diverse segnalazioni fornite anche dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, sono sicuri che la Peparini sia certa del posto in cattedra. In questo senso la conferma sarebbe arrivata dal settimanale Chi e da Giuseppe Candela.

Chi saranno i professori nella prossima edizione

Come detto, con il ritorno della Peparini, la scuola di Amici potrà tornare a contare su un vero e proprio dream team di professori. Lato canto sembrano confermati Zerbi, Cuccarini e Pettinelli. Per quanto riguarda, invece, la danza, nessun dubbio per la maestra Celentano e per Emanuel Lo mentre a lasciare posto proprio alla Peparini potrebbe essere Deborah Lettieri. La maestra, infatti, dopo l’apparizione dello scorso anno, potrebbe non essere confermata per lasciare spazio al grande ritorno. Da capire se e quando ci sarà la conferma ufficiale.