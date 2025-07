Belen replica ai commenti su Santiago: la frecciatina non passa inosservata

Siparietto non indifferente sui social con Belen Rodriguez che ha risposto ad alcuni commenti a proposito di suoi figlio Santiago.

Ha scelto di rispondere alle critiche per la sua maschera intima che ha fatto tanto parlare. Ora, Belen Rodriguez è nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo? Un post social da mamma orgogliosa che ha visto tantissimi utenti commentare e fare riferimento al figlio Santiago, avuto da Stefano De Martino, ma anche alla piccola Luna Marì, arrivata invece con Antonino Spinalbese.

Belen, mamma orgogliosa sui social

Quando si tratta di Belen Rodriguez, si sa, basta un niente per far discutere. Vedere per credere quanto capitato nelle ultime ore, dopo che l’argentina ha condiviso sui social un post molto dolce dedicato alla crescita dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, arrivati rispettivamente dalle relazioni avute con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

L’argentina ha pubblicato un post molto semplice ma significativo con una foto dei due figli presi per mano. Ad accompagnare il tutto, una didasclia: “Unidos”, scritto in maiuscolo. Un contenuto da madre orgogliosa, sicuramente, ma che ha generato qualche riflessione, va detto, per fortuna non di carattere negativo.

La somiglianza di Santiago e il botta e risposta

Lo scatto scelto dall’argentina, infatti, ha portato alcuni utenti a commentare in merito alla somiglianza dei due ragazzini ai rispettivi padri. Santiago, secondo alcuni, è identico a Stefano De Martino. Lo stesso per Luna Marì, che sarebbe spiccicata a Spinalbese.

Eppure, una sorta di vendetta sembra essere stata servita. I più attenti fan, infatti, ha scritto che secondo loro Santiago, crescendo, starebbe prendendo finalmente qualche lineamento da parte della famiglia dell’argentina. In particolare un utente ha scritto: “Tuo figlio è la fotocopia di papà Stefano”. Commento al quale ha però fatto seguito quello di un altro: “Sembra sempre più Jeremias (Rodriguez, fratello di Belen ndr)”.

A questo, l’argentina ha risposto con tanta simpatia e un pizzico di frecciatina: “Lo so!“. E ancora: “La ruota gira“, inteso che dopo essere stato molto più “simile” a Stefano, Santiago ora sta prendendo qualche lineamento da parte di mamma. Un siparietto che non è passato inosservato…