Belen risponde alle critiche sulla nuova maschera vaginale: “Mi andava di farla, è per donne libere come me”.

L’uscita della nuova maschera intima del brand di skincare di Belen Rodriguez ha fatto molto discutere. Dopo aver spiegato più volte sui social a cosa serve, come si utilizza e perché è utile per la salute intima femminile, la showgirl argentina si è ritrovata sommersa da critiche e commenti sarcastici. Ma a distanza di qualche giorno, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle critiche. Scopriamo che cosa ha detto.

Belen al centro della polemica: la sua maschera intima divide il web

La maschera vaginale Mia Libre, firmata dal brand Soy Rebeya di Belen Rodriguez, ha attirato l’attenzione dei media e, soprattutto, dei social. Molti utenti hanno criticato il prodotto e hanno accusato Belen di eccessiva “esibizione”. Ma la showgirl ha deciso di non rimanere in silenzio.

Con un video pubblicato su TikTok, ha voluto chiarire la sua posizione con fermezza e ironia. “L’ho creata per me. Per tutte noi. E ora voglio sapere da voi: chi ha già provato Mia Libre?” scrive in didascalia.

“Uno diceva ‘Ma hai capito quello che ha fatto Belen? Mamma mia, che schifo‘. Un’altra invece arriva e dice ‘Ma io me la sono già comprata’. Care Rebeya, sapete cos’è questa? È una maschera per le nostre zone intime. Serve dopo l’epilazione, dopo la depilazione, dopo un rapporto intimo, dopo qualche lieve irritazione” spiega l’imprenditrice.

Poi aggiunge: “Mi andava, da donna libera quale sono, che per me cosa vuol dire essere libera? Essere se stesse. Mi piace l’arancio, a te non piace l’arancio? Cavoli miei“.

L’orgoglio di Belen e l’invito alle donne

Rodriguez si è detta fiera di aver ideato Mia Libre, sottolineando che molte donne ne hanno già apprezzato i benefici: pelle liscia, morbida e lenita. “Fatemi sapere cosa fa sentire libere voi” ha concluso rivolgendosi direttamente alle sue follower.

L’iniziativa di Belén ha certamente diviso l’opinione pubblica, ma ha anche riportato al centro del dibattito un tema ancora troppo spesso tabù: la libertà di parlare apertamente della salute intima femminile.