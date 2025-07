Belen lancia la maschera vaginale: la foto con il prodotto “intimo” scatena i social

Belen presenta la maschera vaginale Mia Libre: il nuovo lancio di Rebeya accende i social con polemiche e curiosità.

Belen Rodriguez, di recente al centro di una lite per strada, ha una grande capacità di attirare l’attenzione e stupire i fan, e stavolta lo ha fatto con un nuovo lancio beauty destinato a scuotere l’opinione pubblica. Questa volta non si tratta di un prodotto per il viso o per i capelli, ma di una maschera vaginale: un trattamento cosmetico intimo, a forma di farfalla, presentato con audacia attraverso un post su Instagram che ha immediatamente fatto il giro del web. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La maschera vaginale di Belen: un prodotto che fa discutere

Il prodotto, firmato Rebeya, il brand di cosmetici fondato dalla showgirl, si chiama Mia Libre ed è stato descritto come “La nuova maschera vulvare pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo“.

La maschera, presentata con uno scatto audace pubblicato dalla showgirl, ha un costo di 20 euro a confezione e va applicata sulla zona vulvare e lasciata agire per 15 minuti.

Il post di lancio ha raccolto centinaia di migliaia di like e una valanga di commenti, sia entusiasti che ironici. Non sono mancati i commenti di familiari, come quello della mamma Veronica Cozzani, che ha reagito con entusiasmo scrivendo “Azzzz” accompagnato da cuoricini.

Alcuni follower si sono domandati se esista una versione maschile del prodotto, ricevendo risposte ironiche direttamente da Belen.

La nuova fase imprenditoriale di Belen

Dopo anni nel mondo dello spettacolo, e il recente passaggio al canale Nove con “Only Fun – Comico Show” Belen continua a consolidare la sua presenza nel settore beauty.

Dopo le linee per capelli e make-up, ora la skincare intima. Nonostante i rumors sulla sua vita privata e le indiscrezioni su presunte liti e flirt, la Rodriguez dimostra di avere ancora una volta il polso del mercato e la capacità di attirare l’attenzione.