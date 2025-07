Elisabetta Canalis in vacanza con l’ex marito: ritorno di fiamma?

Elisabetta Canalis in vacanza con la figlia e l’ex marito Brian Perry: ritorno di fiamma? Scopri tutti i dettagli.

La vita privata di Elisabetta Canalis continua ad attirare l’attenzione dei fan e del mondo del gossip, ma stavolta ha colto tutti di sorpresa: è in vacanza insieme all’ex marito Brian Perry.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la showgirl trascorrerà alcuni giorni di vacanza in Sardegna, ad Alghero, insieme alla figlia Skyler Eva e all’ex marito, a due anni dalla loro separazione.

Il dettaglio sorprendente? I tre sono pronti a partire per una crociera in barca lungo le coste più belle dell’isola. Un’immagine di famiglia allargata che mostra come sia possibile mantenere rapporti sani e rispettosi anche dopo la fine di una relazione. C’è un possibile ritorno di fiamma? Scopriamo tutti i dettagli.

Un legame forte per il bene della figlia Skyler

Elisabetta Canalis ha più volte parlato pubblicamente della decisione di restare a vivere a Los Angeles, città dell’ex marito, proprio per non stravolgere la vita della figlia.

“Non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia” ha dichiarato, dimostrando l’importanza della stabilità per Skyler, oggi otto anni.

Qui le foto della vacanza ad Alghero condivise sul profilo della showgirl sarda.

La Canalis ha spiegato che con Brian Perri condivide una visione chiara: mettere al primo posto il benessere della loro bambina. Una posizione che oggi trova ulteriore conferma nella scelta di condividere anche le vacanze estive.

Il ritorno in TV e la fine della storia con Cimpeanu

Single dopo la rottura con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis si concentra ora sul lavoro. Presto, infatti, sarà protagonista di un nuovo show televisivo, a testimonianza della sua costante voglia di rinnovarsi.

Il ritrovato stato di single potrebbe portare ad un riavvicinamento con l’ex marito? Per il momento l’ipotesi sembrerebbe ancora lontana, ma entro la fine delle vacanze in famiglia le cose potrebbero cambiare.