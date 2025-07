Alcuni scatti social di Elisabetta Canalis hanno fatto impazzire i suoi seguaci. Il ritorno in Sardegna, al mare, della ex velina è stato un successo.

Elisabetta Canalis è tornata nella sua amata Sardegna e, come ogni anno, ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni momenti della sua vacanza. Dopo la gag imbarazzante delle ore precedenti, ecco la donna mostrarsi in una location da sogno. Questa volta la Canalis ha scelto la splendida Alghero come cornice dei suoi scatti, regalando ai fan immagini mozzafiato.

Elisabetta Canalis torna in Sardegna

L’ex velina Elisabetta Canalis, ormai residente da tempo negli Stati Uniti, è legatissima alla sua terra d’origine e ogni estate fa ritorno nell’isola per ricaricare le energie tra mare cristallino e paesaggi da cartolina. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Elisabetta si è mostrata in costume, mentre risaliva una scaletta in metallo direttamente dal mare, con sullo sfondo le acque turchesi del litorale di Alghero.

Elisabetta Canalis – www.donnaglamour.it

Il bikini bordeaux indossato dalla donna ne ha messo in risalto la sua forma fisica scolpita e l’eleganza naturale che l’ha sempre contraddistinta. A 46 anni, la Canalis continua ad essere un’icona di bellezza e stile, capace di attirare l’attenzione con una semplicità disarmante. La conferma? Basta dare uno sguardo ai commenti e ai like del post condiviso.

La foto in costume e le reazioni

Nella foto, Elisabetta appare fresca e radiosa, con i capelli leggermente bagnati e un’espressione serena mentre esce dall’acqua. Lo scatto, probabilmente realizzato da un amico o dalla figlia, immortalata nelle altre immagini condivise, ha fatto il giro dei social raccogliendo in poche ore migliaia di like e centinaia di commenti. “La sirena sarda”, ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: “Il tempo per lei si è fermato”, “Sei una Dea”, ha commentato, invece, un altro seguace pazzo della donna. Tanti i complimenti per il suo fisico tonico e per la scelta del costume, semplice ma raffinato. Ancora una volta la ex Velina ha fatto centro.