Ambra all’esame di maturità del figlio Leonardo: le inedite foto

Momento magico madre-figlio: le inedite foto di Ambra Angiolini con il suo Leonardo in occasione dell’esame di maturità del ragazzo.

Dopo il magico duetto con la figlia Jolanda, ecco Ambra Angiolini mostrarsi ancora nelle dolcissime vesti di madre, questa volta in compagnia del figlio Leonardo, in occasione del suo esame di maturità. La donna ha pubblicato alcuni scatti molto importanti della giornata vissuta in famiglia ed in particolare dal giovane ragazzo.

Ambra Angiolini e le foto con Leonardo

Capita sempre più spesso di vedere Ambra Angiolini in compagnia di sua figlia Jolanda. Molto meno, invece, di trovare alcuni scatti della donna insieme all’altro figlio, Leonardo. In queste ore, però, la showgirl ha fatto un’eccezione in occasione di un momento di vita molto speciale di suo figlio: l’esame di maturità. passato con successo.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

La Angiolini ha condiviso su Instagram un post molto sentito con tanto di foto relative al giorno dell’esame di maturità di suo figlio Leonardo nelle quali, con grande orgoglio, si è congratulata con il ragazzo per l’obiettivo raggiunto.

La dedica per la maturità

Ambra ha fatto vedere i momenti salienti vissuti dal ragazzo e anche da lei che ha atteso con grande trepidazione l’esito dell’esame salvo poi festeggiare con lui: “Matura e… Maturo”, ha esordito la donna nel suo messaggio social. E ancora: “Grazie all’esame di maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare ‘più Leonardo che mai’. Cintura nera di collegamenti impossibili. Grazie Stefy per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumoroso”.

Insomma, una giornata di grande festa in famiglia per tutti quanti, Jolanda compresa che ha commentato con grande simpatia il post della madre complimentandosi con Leonardo: “Il più bravo, il più bello, il più tutto è mio fratello”.