Ambra, il duetto con la figlia incanta: arriva la reazione anche di Renga

Momento speciale tra Ambra e la figlia Jolanda che hanno duettato sulle note di ‘T’appartengo’. Sui social anche la reazione di Francesco Renga.

Ad inizio mese aveva parlato del Pride e adesso Ambra Angiolini è stata protagonista con sua figlia Jolanda alla manifestazione a Milano. Le due hanno avuto un momento davvero speciale insieme, per loro e per il pubblico, duettando sulle note della celebre canzone ‘T’appertengo’ generando tantissime reazioni, compresa quella di Francesco Renga, padre della ragazza ed ex della showgirl.

Ambra, il duetto con la figlia Jolanda

In occasione del Pride a Milano, Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda sono intervenute sul palco e hanno lanciato un importante messaggio di amore e inclusione. Per farlo, le due si sono divertite a duettare insieme sulle note del celebre brano ‘T’appartengo’ che ha visto coinvolti tutti i presenti alla manifestazione.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

Madre e figlia si sono scatenate sul palco del Milano Pride interpretando una versione speciale del pezzo e ricevendo dalla loro gli applausi del pubblico oltre che una grande partecipazione. Ambra e Jolanda erano visibilmente emozionate, non solo dal Pride in sé ma proprio dall’idea di duettare insieme.

Le reazioni (anche di Renga)

Proprio la complicità e il sentimento tra madre e figlia ha portato l’esibizione ad essere speciale e a ricevere tantissimi commenti positivi. Tra questi anche quello di Francesco Renga, padre di Jolanda ed ex di Ambra. “Madre certa e pure padre!”, ha detto l’uomo al fine di complimentarsi con la ragazza.

Anche la Angiolini ha voluto esaltare la performance della figlia: “Grazie per come avete fatto sentire Jolanda Renga, l’avete accolta e abbracciata forte, eravate tantissimi e con la solita voglia d’amare la vita in un unico gigantesco noi”, ha scritto sui social. “L’avevate fatto anche con me 30 anni fa, l’avete rifatto sabato con lei”, ha concluso ringraziando i presenti.