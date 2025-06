Momenti di tensione sulla spiaggia de L’Isola dei Famosi 2025: brutto litigio ad un passo dalla finale tra due naufraghi. Cosa è successo.

Manca ormai pochissimo alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2025 e i naufraghi si trovano a vivere gli ultimi momenti di difficoltà come la tempesta che ha rischiato di spazzare via le capanne sulla spiaggia. Oltre alle problematiche legate al tempo, però, sono i nervi a giocare brutti scherzi ai concorrenti. Vedere per credere quanto accaduto tra Teresanna e Omar nelle ultime ore.

Isola dei Famosi 2025: la tensione verso la finale

Molto presto si saprà finalmente chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2025. I concorrenti si stanno giocando le loro ultime carte per provare a trionfare nell’ambito reality dell’Honduras. In questo senso, il clima di tensione è evidente, ancora più del solito. Al netto di qualche momento di svago, non sono mancate le fasi di grande apprensione per alcune discussioni di troppo.

Teresanna Pugliese – www.donnaglamour.it

L’ultima diatriba ha visto Teresanna e Omar protagonisti. Il motivo? Durante le fasi di preparazione del pranzo, in particolare del riso, Fantini ha avuto da ridire versa la concorrente con la quale ha dato vita ad una pesante discussione che ha coivolto un po’ tutti sulla spiaggia.

Lite tra Teresanna e Omar: cosa è successo

“Cucino da due mesi, posso sapere io come cucino meglio?”, ha detto la Pugliese verso il suo interlocutore. “Quello era il punto dove inserire i legni che avevo già preparato per alimentare il fuoco”, ha ribattuto Omar. La Pugliese ha quindi risposto ulteriormente: “Perché hai questo atteggiamento del ‘allora fai tu’? Io ho messo una pietra per proteggere una fiamma”. E ancora: “O fai come dice lui o non si fa”. A provare ad interrompere la discussione ci ha pensato la Plevani: “Respira, mancano solo quattro giorni. Non rovinarti le giornate”, ha detto.