Isola dei Famosi 2025: ecco come Mario Adinolfi vuole vincere il reality

Le ambizioni di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025: il giornalista e volto tv ha tutte le intenzioni di vincere il reality show.

Non solo la strategia per “eliminare” gli antagonisti più forti, ora Mario Adinolfi avrebbe pure escogitato come arrivare a vincere L’Isola dei Famosi 2025. Del giornalista e volto tv ha parlato anche Loredana Cannata che sembra aver compreso il modus operandi dell’uomo che potrebbe valergli il successo nel noto reality dell’Honduras.

Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi vuole vincere

Al netto delle polemiche sul suo conto e sui privilegi avuti nel corso dell’esperienza in Honduras, Mario Adinolfi sembra essere tra i candidati favoriti alla vittoria de L’Isola dei Famosi 2025. L’obiettivo del giornalista è chiaro e a quanto pare lo hanno capito anche i suoi colleghi che adesso sembrano aver intuito pure la sua strategia.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

“Mario è un grande giocatore e vuole vincere”, ha detto Loredana Cannata parlando dell’uomo e delle sue ambizioni. “Ha stretto un bellissimo rapporto con Cristina eppure ha detto a Cristina: ‘Se vinci tu, rosico’. Lui vuole vincere”.

La strategia per trionfare nel reality

Secondo la Cannata, Adinolfi avrebbe le idee molto chiaro su come raggiungere il suo obiettivo ormai dichiarato di vincere L’Isola: “Lavora sulla mente di noi giocatori per farci pensare che non vinceremo, che sarà lui a vincere. Insomma, fa una guerra psicologica in cui io non casco”, ha detto la donna che poi proprio con Mario ha avuto un simpatico siparietto.

“Io già soffro all’idea che tu possa vincere, come faccio? Che disastro”, ha detto Adinolfi. A quel punto Loredana gli ha risposto in modo simpatico e ironico: “Bravo, comincia a soffrire così ti abitui e accusi meno”. Chi vincerà il reality? La finale è attesa per il 2 luglio 2025, non resta che essere ancora un po’ pazienti.