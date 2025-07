Il mondo dello spettacolo è stato scosso da una notizia inaspettata: è morto a 61 anni il famoso doppiatore, mistero sulle cause del decesso.

Il mondo del doppiaggio italiano piange la scomparsa di Saverio Indrio, morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2025 a Roma, all’età di 61 anni. Nato a Taranto il 18 ottobre 1963, Indrio è stato uno dei doppiatori più riconoscibili del panorama nazionale, noto soprattutto per aver dato voce a Dwayne “The Rock” Johnson, ma anche a celebri personaggi animati come Mister Satan in DragonBall e il Sindaco Quimby ne I Simpson. Ma scopriamo che cosa è successo.

Saverio Indrio: una carriera tra teatro, cinema e animazione

Saverio Indrio ha iniziato la sua carriera artistica come chitarrista classico, per poi avvicinarsi al mondo del teatro grazie alla formazione presso La bottega del teatro, diretta da Guglielmo Ferraiola.

Il suo talento lo ha presto portato nel mondo del doppiaggio, dove ha lasciato un segno indelebile.

Oltre a The Rock in film come Fast & Furious, Jumanji e Black Adam, Indrio ha prestato la sua voce a numerosi attori internazionali, tra cui Kevin McNally (Joshamee Gibbs in Pirati dei Caraibi), Jimmy Smits (Bail Organa in Star Wars) e William H. Macy (Frank Gallagher in Shameless).

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La notizia della morte di Saverio Indrio ha colpito profondamente fan e colleghi, che hanno espresso cordoglio sui social e nei media.

Nella notte è morto improvvisamente a Roma all'età di 61 anni l'attore, doppiatore e direttore del doppiaggio pugliese #SaverioIndrio… condoglianze ai suoi familiari e amici. Ricordiamolo con i tanti ruoli della sua carriera.https://t.co/NBJrYw3V2Z pic.twitter.com/3leBVSPaUb — IlMondoDeiDoppiatori (@mondodopp) June 30, 2025

Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma il suo ricordo resterà vivo attraverso le sue interpretazioni che hanno accompagnato generazioni di spettatori.