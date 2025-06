Mario Adinolfi, svelata la sua strategia segreta a L’Isola dei Famosi 2025

Molto discusso per diversi motivi, Mario Adinolfi è tornato a far parlare di sé a L’Isola dei Famosi 2025. Il giornalista avrebbe una chiara strategia.

In queste ore a L’Isola dei Famosi 2025 sta facendo discutere la rissa in acqua tra due naufraghi che potrebbe portare a pesanti ripercussioni anche fuori dal reality. Ad aggiungere pepe alla vita in Honduras tra i concorrenti, ci ha pensato ora Teresanna Pugliese che ha svelato quella che sarebbe la strategia nascosta di Mario Adinolfi per andare avanti.

Isola dei Famosi 2025: le ultime nomination fanno parlare

Grandi emozioni a L’Isola dei Famosi 2025 con le ultime settimane che stanno vedendo i naufraghi alle prese con crisi di nervi e litigi sempre più insistenti. In modo particolare, in queste ore, a far parlare sono state le nomination e alcune tattiche che dei concorrenti starebbero portando avanti per arrivare fino alla fine e cercare di vincere.

Teresanna Pugliese – www.donnaglamour.it

Sotto la lente di ingrandimento ci sono finite, appunto, le nomination di questa settimana con Loredana Cannata che ha fatto notare: “Non so se è una casualità o una strategia andata in porto quella dei tre nominati: Mirko, Teresanna e Chiara”.

La strategia di Maio Adinolfi secondo Teresanna

In questa ottica, Teresanna si è sbilanciata raccontando quella che, per lei, sarebbe la vera strategia nascosta di Mario Adinolfi che, evidentemente, sta andando in porto con successo: “La sua missione è eliminare i giovani, non so se è una casualità o una strategia andata in porto quella dei tre nominati: Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Belistreri, non so se era un piano che è andato come previsto dal grande Mario”.

La Pugliese ha anche aggiunto: “Sicuramente, è una strategia fino ad adesso vincente. Mi chiedo se stia aspettando la puntata giusta per nominarmi e attuare la sua strategia fino alla fine o stia facendo un passo indietro”. Per scoprire se effettivamente Adinolfi sta seguendo una sua strategia bisognerà seguire le prossime ore in Honduras e anche l’esito del televoto.