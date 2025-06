Isola dei Famosi: la moglie di Dino Giarrusso valuta querela contro Omar Fantini dopo la lite in diretta durante la puntata.

La puntata del 18 giugno 2025 dell’Isola dei Famosi ha lasciato strascichi pesanti fuori e dentro il reality. Al centro della polemica ci sono Dino Giarrusso e Omar Fantini, protagonisti di un acceso scontro durante il gioco della pallanuoto che si è quasi trasformato in rissa. A infiammare ulteriormente gli animi ci ha pensato Sara Garreffa, moglie del giornalista ed ex inviato de Le Iene, che in un’intervista a Fanpage ha dichiarato che la famiglia starebbe valutando un’azione legale contro Fantini per minacce, percosse e diffamazione. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

La dinamica dello scontro all’Isola dei Famosi

Durante una prova ad alta tensione, Dino Giarrusso ha placcato Cristina Plevani per contendere la palla. Un gesto che, secondo la moglie, rientra nelle normali dinamiche sportive.

Tuttavia, questo episodio ha scatenato la reazione di Omar Fantini che avrebbe colpito Giarrusso con pugni e strattoni, accusandolo pubblicamente di violenza sulle donne.

Omar Fantini

Le immagini, però, secondo Sara Garreffa, mostrerebbero un’altra verità: Giarrusso si sarebbe limitato a un intervento di gioco, mentre Fantini avrebbe strumentalizzato la situazione per ottenere il consenso del pubblico.

Possibile querela e polemiche sul programma

La moglie di Giarrusso, avvocato di professione, ha sottolineato la gravità delle accuse mosse in diretta televisiva e non esclude la possibilità di procedere legalmente: “Valuteremo insieme a Dino una querela contro Omar Fantini. Ci sono gli estremi“. L’Isola dei Famosi si trova così al centro di un nuovo ciclone mediatico, alimentato dalle regole poco chiare del gioco e dalle tensioni tra i naufraghi.

Sara Garreffa ha anche criticato la gestione del programma e l’uso dell’espressione “vale tutto” per la prova di pallanuoto, che avrebbe contribuito a generare confusione e tensioni inutili.

L’episodio si aggiunge alle accuse di classismo rivolte a Giarrusso dopo un commento su Cristina Plevani. La moglie difende il marito, definendolo una persona scomoda ma corretta, vittima di un vero e proprio processo mediatico. Di certo la vicenda non finisce qui.