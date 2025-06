Dino Giarrusso e Omar Fantini sono stati protagonisti di un violento scontro in acqua durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi.

La puntata di ieri sera 18 giugno, è stata animata da uno scontro violento e inaspettato. Il tutto è accaduto davanti agli occhi del pubblico durante una prova tra gli ultimi eliminati e alcuni naufraghi. Tra i presenti anche Dino Giarrusso e Omar Fantini, i quali sono diventati i protagonisti di una violenta rissa con tanto di minacce di morte.

Lo scoppio della rissa

La prova in questione prevedeva una partita di pallanuoto con in palio una pizza. Durante la gara, i due concorrenti hanno cominciato ad azzuffarsi: Dino ha preso per il collo Omar cercando di spingerlo sott’acqua, per poi riprovarci anche con Cristina. A questo punto è stata immediata la reazione del conduttore, dato che, ribellatosi, ha cercato prima di fare la stessa cosa al giornalista e poi, non riuscendoci, l’ha preso per i capelli cominciando a schiaffeggiarlo.

Dino Giarrusso, shooting cast de “L’Isola dei Famosi” 2025 – www.donnaglamour.it

Il tutto accompagnato da vere e proprie minacce di morte, tant’è vero che Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli sono immediatamente intervenuti bloccando il violento scontro.

Le parole dei naufraghi

Dopo l’intervento di Veronica, Dino e Omar hanno provato a difendersi. “Mi avete fatto un processo prima, mi sono sentito dire “Ti ammazzo, mer*a, ti tengo 20 minuti sott’acqua“. Non aggiungo nient’altro. Da contratto non si potrebbe nemmeno fare. Omar mi ha preso per il collo e mi ha tirato giù“, ha spiegato il giornalista.

Immediata la replica di Omar: “Molto facile, lui invece che dirlo, l’ha fatto sott’acqua: ha preso una donna per la gola e l’ha tirata sott’acqua. Mi scuso per il mio “Ti ammazzo”, ma era la cosa più sincera che pensavo. Io ogni volta che vedrò un uomo che prende per la gola una donna, lo guarderò e reagirò in questo modo“.