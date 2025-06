Il pubblico di Rai 1 de ‘La Volta Buona’ ha saputo in queste ore da Caterina Balivo che la trasmissione si fermerà. L’annuncio della conduttrice.

Solamente pochi giorni fa Caterina Balivo aveva fatto parlare per il curioso retroscena sul costo del suo abito da sposa. Adesso la conduttrice è tornata protagonista per un particolare annuncio che riguarda la sua trasmissione, ‘La Volta Buona’. Infatti, anche per il talk pomeridiano di Rai 1 è arrivato il momento di prendersi una pausa… A renderlo noto è stata la stessa padrona di casa.

Caterina Balivo e il successo de La Volta Buona

Nel corso della stagione, ‘La Volta Buona’ ha conquistato una fetta affezionata di pubblico grazie al carisma e alla spontaneità di Caterina Balivo, tornata in grande stile alla conduzione pomeridiana. Il format si è distinto per la capacità di alternare momenti di intrattenimento a temi più profondi, offrendo al pubblico uno spazio accogliente e ricco di contenuti.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Il merito, ovviamente, è stato anche della padrona di casa. La Balivo, con la sua empatia, ha saputo creare un clima familiare che ha reso il programma uno degli appuntamenti fissi del daytime Rai. Ora, però, per la trasmissione è tempo di fermarsi.

Lo stop della trasmissione: l’annuncio

Come ogni anno, infatti, con l’arrivo dell’estate la programmazione tv si ferma e anche la trasmissione pomeridiana di Rai 1 farà lo stesso. La Balivo ha annunciato lo stop tramite un post su Instagram: “Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La Volta Buona su Rai 1”. Una frase che ha lasciato intendere un arrivederci più che un addio definitivo, con la promessa implicita di tornare dopo l’estate con nuove puntate e nuove storie. Il pubblico di Rai 1 è già un pizzico malinconico ma è anche giusto dare “respiro” alla presentatrice e a tutti gli addetti ai lavori.