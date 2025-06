Caterina Balivo, la verità in tv: quanto è costato davvero il suo abito da sposa

In diretta a ‘La Volta Buona’ è stato raccontato un “segreto” relativo all’abito da sposa indossato da Caterina Balivo alle sue nozze.

Ha realizzato il suo “sogno da mamma” solamente pochi giorni fa, ma adesso Caterina Balivo è tornata a far parlare di sé riguardo qualcosa del passato ed in particolare relativamente al suo matrimonio. Nel corso della puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai1 di oggi, infatti, tra gli ospiti è stato presente Giovanni Ciacci che ha svelato dettagli molto interessanti sull’abito indossato per le nozze dalla conduttrice. Costo compreso…

Caterina Balivo e l’abito da sposa: parla Ciacci

Durante la puntata odierna de ‘La Volta Buona’, in studio è stato presente Giovanni Ciacci con il quale la padrona di casa, Caterina Balivo, ha un ottimo rapporto. Nel corso della trasmissione si stava parlando di matrimonio e nozze ma anche di abiti da sposa. In questo senso, il noto stylist ha fornito dei dettagli inediti relativi alla conduttrice e al giorno del suo fatidico “sì”.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Facendo una classifica degli abiti da sposa “più iconici” della storia, Ciacci ha spiegato: “Io racconto le cose come stanno. La Balivo non aveva avverito nessuno che si sposava. Io stavo in piscina a Viterbo e prendo il telefono ‘la Balivo sposa’”, ha detto lo stylist.

Il costo dell’abito e i dettagli

Successivamente, Ciacci ha dato altri dettagli dell’abito della donna: “La cosa che mi ha incuriosito di questo abito da sposa della Balivo è che lei l’ha comprato su internet. Tu sei stata la prima a prenderlo da internet. Tu sei stata molto brava. Anche per modernità”, ha detto lo stylist rivolgendosi direttamente alla conduttrice de ‘La Volta Buona‘.

Importante passaggio anche sul costo del vestito: “Posso dirlo? Hai pagato il vestito 180 euro. Hai cambiato la storia del vestito da sposa”, ha aggiunto Ciacci. Simpatica anche la replica della Balivo: “Mi pare 150 euro comunque. E 30 euro erano di spedizione”, ha sorriso ironica la conduttrice ricordando il giorno delle nozze e il dettaglio sull’abito.