Scopriamo cosa c’è da sapere su Giovanni Ciacci: 7 curiosità sul costumista e sulla sua piccante vita privata!

Giovanni Ciacci (nato a Siena l’11 marzo 1971 sotto il segno dei Pesci) è un costumista televisivo, famoso per aver curato i look di moltissime celebrità del mondo dello spettacolo e per la sua rubrica inerente i suoi consigli di stile su Detto Fatto, che poi ha lasciato. Su Tv8 successivamente è stato scelto per Vite da Copertina, condotto insieme a Elenoire Casalegno, e sulla stessa emittente fa parte anche del cast del programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola Ogni Mattina. Scopriamo cosa c’è da sapere su Giovanni Ciacci e sulla sua vita privata!

7 chicche su Giovanni Ciacci!

– Prima di partecipare a Ballando con le stelle, ha rivelato che una persona avrebbe avuto una liaison sentimentale con lui e contemporaneamente con uno dei giudici del programma, Guillermo Mariotto: “Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti”, ha rivelato a Chi.

GIOVANNI CIACCI

– Ha raccontato di aver perso 12 kg grazie alla dieta tisanoreica.

– Ha buoni rapporti con quasi tutte le donne con cui ha lavorato, ma in particolar modo ha grossa stima per Milly Carlucci, Antonella Clerici e Valeria Marini.

– In un’intervista a DiPiù ha svelato che da ragazzo frequentava una discoteca il cui Dj era Carlo Conti.

– È sempre stato molto affascinato dalla barba, tanto da decidere di scrivere un libro sull’argomento (Barba e Baffi: Storie, leggende miti e istruzioni per l’uso)!

– A Ballando con le stelle ha deciso, per sentirsi di più a suo agio, di ballare con un uomo: Raimondo Todaro. In seguito al loro esordio in pista da ballo, il noto costumista ha pubblicamente protestato perché le immagini del loro ballo insieme non sarebbero state trasmesse in Russia: “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità“, ha raccontato a Rtl 102.5.

– Ha una casa in campagna dove ama trascorrere il proprio tempo libero in compagnia del suo cane, Aimone, come si vede anche dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Giovanni Ciacci: la vita privata

Il famoso costumista è sempre molto discreto a proposito della propria vita privata, e non fa mai i nomi dei protagonisti delle sue storie sentimentali. Nel 2018, in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha svelato a Chi di avere ben due fidanzati:



“Stefano e Pietro – racconta ancora – Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l’altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo“.

A fine 2018 gli è stata attribuita una relazione con Damiano Allotta, più giovane di lui (classe ’92). Lo stesso Ciacci, mesi dopo, ha svelato che la relazione è finita.

Dove abita Giovanni Ciacci

Da anni per lavoro Giovanni Ciacci si è trasferito nella Capitale, a Roma (non è noto il quartiere), anche se molto spesso si trova sempre per motivi lavorativi a Milano.

Non sono noti i suoi guadagni per i suoi lavori in tv.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.