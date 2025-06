Giornata di grande festa per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga per il battesimo della loro piccola Camilla. Le emozioni sui social.

La famiglia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta vivendo dei momenti magici negli ultimi giorni. Non solo per le voci di un possibile matrimonio in arrivo ma anche per quello che è stato il battesimo della piccola Camilla, la loro prima figlia insieme. La coppia ha condiviso sui social emozioni e foto della giornata dedicata alla bimba portando i fan a riempire la loro bacheca di commenti e like.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il battesimo della figlia

Ore di grande festa per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della figlia Camilla. Per ‘occasione. i due innamorati hanno organizzato una festa insieme a parenti e amici curata nei minimi dettagli. Su Instagram è stato possibile vedere alcune delle immagini del giorno dedicato alla loro primogenita, nata lo scorso settembre.

Rosalinda Cannavò – www.donnaglamour.it

La coppia, come detto, ha deciso di far vedere alcuni scatti della giornata, andata in scena il 7 giugno, con moltissimi momenti di gioia in famiglia e, ovviamente, anche del ricevimento, tra torte e decorazioni con palloncini, il tutto rigorosamente con il colore rosa.

Le foto e la dedica dolcissima

Oltre agli scatti che li vedono protagonisti, Rosalinda e Andrea hanno anche voluto aggiungere un bellissimo pensiero per la piccola Camilla e per la giornata a lei dedicata. In un post Instagram, i genitori hanno scritto con grande emozione e dolcezza: “7 giugno 2025. È stato un giorno importante ed emozionante. Pensando a tutto quello che succede nel mondo, giornate come queste ti fanno capire quanto siamo fortunati e quanto lo è nostra figlia. Grazie a tutta la nostra famiglia per aver condiviso con noi questo momento”.

L’affetto dei seguaci della famiglia, come detto, non si è fatto attendere con tantissime persone che hanno voluto lasciare un messaggino o anche solo una emoticon per far sentire il proprio sostegno alla coppia e alla bimba.