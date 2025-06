Ilary Blasi vola in Spagna con Bastian e fa il pieno di like

Viaggio in Spagna per Ilary Blasi e Bastian Muller che insieme ad alcuni amici sono partiti per Marbella a godersi l’estate.

Ilary Blasi, dopo il cameo su Netflix con tanto di frecciatine a Totti e Iovino, ha scelto la Spagna per una pausa di sole e mare, approfittando dell’arrivo dell’estate. In compagnia del fidanzato Bastian Muller e di un gruppo ristretto di amici, tra cui Francesca Rinaldi e Daniele Cerra, si è concessa qualche giorno di relax a Marbella.

Ilary Blasi, tra lavoro e vacanze

Come detto, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di trascorrere alcuni momenti insieme in questo inizio d’estate. Sui social, la donna si è mostrata in gran forma, sorridente e spensierata, tra momenti in piscina e scatti curati. Mentre il debutto del suo nuovo programma su Canale 5 è atteso per lunedì 8 luglio, la showgirl romana non è sembrata affatto turbata dagli insuccessi del passato, incluso il poco convincente esito del format The Couple.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

In questo senso, a 44 anni, di fatto, la bella Ilary sembra aver ritrovato l’equilibrio: la sua vita privata è serena e sul fronte lavorativo si respira un’aria di ripartenza. A dare ulteriore conferma di questo, come detto, i momenti di grande felicità condivisi sui social.

Gli scatti social in Spagna

Durante la sua vacanza sulla Costa del Sol, nel cuore dell’Andalusia, la conduttrice si è goduta sicuramente ogni attimo con il compagno 37enne e gli amici più stretti. Dalle storie Instagram e dai post condivisi dalle sue pagine dei fan che hanno ricevuto valanghe di like e commenti è stato possibile cogliere alcuni dei momenti trascorsi: da una passeggiata tra le vie del centro storico di Marbella, fino ad un tuffo nel lusso del beach club esclusivo La Cabane, frequentato da celebrità e persone del jet set.

Per l’occasione, Ilary ha sfoggiato un costume intero nero firmato Miu Miu, uno dei capi più ricercati dell’estate 2025, confermando ancora una volta il suo fiuto per lo stile. Il suo look, curato in ogni dettaglio, ha trasmesso disinvoltura e sensualità. Per quanto riguarda, invece, le uscite serali, ecco la conduttrice scegliere outfit leggeri ma audaci, in grado di mettere in risalto la sua figura scolpita.