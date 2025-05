Curioso cameo di Ilary Blasi nella serie Netflix ‘Maschi Veri’. La conduttrice non ha fatto mancare una doppia frecciata ad effetto.

Non ci sarà solo Selvaggia Lucarelli nella serie Netflix ‘Maschi Veri’. Infatti, tra i volti che il pubblico potrà vedere ci sarà anche quello di Ilary Blasi, protagonista con un cameo niente male che sta già facendo discutere. In particolare, diversi media hanno riportato le battute della conduttrice che sanno tanto di doppia frecciata a Francesco Totti e Cristiano Iovino.

Ilary Blasi: cameo in ‘Maschi Veri’

Novità su Netflix che riguardano Ilary Blasi. Dopo averla vista nelle vesti di protagonista in ‘Unica’ e ‘Ilary’, ecco la conduttrice essere prontissima ad un cameo nella serie ‘Maschi Veri’, l’adattamento italiano dell’originale spagnolo ‘Machos Alfa’ con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari e molti altri.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Nello specifico, l’apparizione della Blasi avviene in uno degli episodi finali della prima stagione, quando il personaggio di Daniela, influencer in ascesa colpita da una crisi reputazionale a causa del corso machista del compagno, si ritrova sulle scale dopo un red carpet nel quale è stata vittima di critiche e insulti.

La doppia frecciata a Totti e Iovino

In questo senso, la figura della Blasi arriva in sostegno di Daniela e nelle poche battute non ha fatto mancare dei riferimenti che sembrano studiati ad hoc come “frecciatine” a Francesco Totti e Cristiano Iovino, rispettivamente ex marito e “l’uomo del caffè”.

Nella prima frase pungente, la Blasi suggerisce a Daniela di ignorare le critiche: “Fregatene di quello che dice la gente. Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico”. Tale dichiarazione sembra un riferimento anche alla sua storia con Totti.

Ma non solo. In un secondo momento è arrivata anche la punzecchiatura a Iovino. Daniela, la protagonista nella serie, per ringraziare la Blasi del consiglio le offre un caffè. La diretta interessata, però, risponde negativamente: “No, un caffè no… Come se avessi accettato”.