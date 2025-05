La confessione molto intima di Tommaso Zorzi sulla nonna e un argomento molto personale che non è stato in grado di affrontare con lei.

Le recenti confessioni sulla droga in discoteca sono ormai state messe da parte. Tommaso Zorzi, infatti, si è mostrato in vesti decisamente differenti a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 insieme alla padrona di casa, Caterina Balivo. L’occasione dell’ospitata sulla prima rete ha visto il volto del piccolo schermo raccontare alcuni aspetti molto personali legati alla sua compianta nonna Pina.

Tommaso Zorzi e la morte della nonna

Nel corso della puntata andata in onda su Rai 1 de ‘La Volta Buona’, Tommaso Zorzi ha avuto alcuni momenti di grande emozione dovuti al ricordo di sua nonna Pina che è morta dopo un ictus che le aveva tolto l’uso della parola.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

La signora, come spiegato da Zorzi, era la sua più grande “complice” e da sempre lo aveva compreso più di tutti. “Mia nonna era la mia complice. Questa canzone, ‘Vola Colomba’, insieme alle lasagne sono il mio tallone d’achille. Penso che questa canzone rappresenti il rapporto che ho avuto con mia nonna. Rappresenta proprio la tenerezza di una nonna che canta la ninna nanna ad un nipote. Poi lei purtroppo non c’è più”, ha detto Tommaso visibilmente emozionato e quasi con le lacrime agli occhi.

Il grande rimpianto

“Se lei mi ha capito subito? Mi ha capito subito ma il mio più grande è stato quello di non essere riuscito a dirglielo io. Mia nonna è morta di Covid chiusa in una RSA. Lei ha avuto un ictus e per gli ultimi 5-6 anni di vita non parlava”, ha quindi aggiunto Zorzi nel salotto de ‘La Volta Buona‘. “Capiva tutto ma io non ho mai trovato il momento giusto per dirglielo. Poi col Covid non l’ho praticamente più vista. Il mio rimpianto è quello. Ci sono filmati di me da piccolo vestito da contadina. Lei mi sosteneva. Il fatto che io non abbia mai avuto la possibilità di dirglielo di persona mi tormenta abbastanza. Lei lo avrebbe capito e non sono stato onesto fino in fondo con lei”, ha aggiunto con riferimento alla sua omosessualità.