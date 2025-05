Episodio terribile per Zeudi Di Palma che dopo l’avventura al Grande Fratello ha avuto ancora più popolarità, nel bene e nel male.

Nelle scorse ore aveva fatto molto discutere l’evento organizzato a teatro per dare modo ai fan di incontrare Zeudi Di Palma. La ragazza era stata fin da subito vittima di critiche anche pesanti ma il peggio, a quanto pare, doveva ancora arrivare. L’ex Miss e concorrente dell’ultima edizione del GF, infatti, è stata presa di mira da serie minacce che hanno causato delle conseguenze molto gravi.

Zeudi Di Palma: le polemiche per i costi dell’evento a teatro

Fin dalla sua uscita dal Grande Fratello, Zeudi Di Palma aveva fatto molto parlare per diverse iniziative che avevano visto i suoi fan coinvolti. Come se non bastasse, poi, le ultime attività della diretta interessata avevano generato diversi commenti antipatici e polemiche. Su tutti il suo nuovo lavoro da tatuatrice e l’evento organizzato a Roma a teatro per incontrare i fan.

In entrambi i casi, infatti, moltissime persone si erano stupite per i prezzi delle due attività arrivando persino a insultare e minacciare la ragazza. La situazione, a quanto pare, è degenerata con la Di Palma che ha subito gravissimi episodi violenti, per fortuna solo verbale e ancora a livello teorico. Una cosa che ha generato delle conseguenze molto gravi.

@Commu_Guru Hanno minacciato Zeudi e il Teatro di RM al punto di dover sospendere l evento.. pic.twitter.com/MflGKFKutB — sole (@luzziseiluce) May 27, 2025

Le minacce e l’evento cancellato

Tramite un comunicato, infatti, Zeudi e il suo staff con il team di De Hierro Music Entertainment hanno annunciato che l’evento previsto per inizio giugno a Roma è stato cancellato. Troppe le minacce e troppi i rischi anche per la struttura che avrebbe dovuto ospitare la serata. “A causa di forza maggiore e in seguito a tentativi di boicottaggio e gravi minacce ricevute da Zeudi sui social media, il team di De Hierro Music Entertainment ha deciso di posticipare il viaggio in Italia per poter intraprendere le dovute azioni legali. Zeudi e il suo team meritano di essere tutelati […]”, si legge nella nota.

“[…] A tutti gli Zeudiners italiani: la nuova data del Fan Meet di Zeudi Di Palma è stata riprogrammata per settembre 2025. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Chi fosse impossibilitato a partecipare, potrà richiedere un rimborso […]”.