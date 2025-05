Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Dopo due anni parlo io”

Ha deciso di parlare dopo due anni “di silenzio”: Barbara D’Urso ha annunciato una intervista decisamente scoppiettante.

Sempre al centro dell’attenzione dei media per un suo ipotetico ritorno in televisione dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è pronta a raccontare, con ogni probabilità, la sua verità. In queste ore, infatti, Carmelita ha annunciato una intervista al magazine Sette del Corriere della Sera “dopo due anni di silenzio”.

Barbara D’Urso, i rumors sul ritorno in tv

Sono trascorsi ormai circa due anni dal suo addio da Pomeriggio 5 e da Mediaset eppure, va detto, il nome di Barbara D’Urso, vista la sua grande popolarità, è sempre stato tra i più chiacchierati anche in questo periodo di assenza dal piccolo schermo. In questa ottica, proprio sul ritorno in tv della conduttrice si è detto e scritto tanto.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Diverse le voci che hanno associato la D’Urso al Nove ma anche alla Rai ma nessuna di queste, fatta eccezione per una breve apparizione a ‘Domenica In’ e a ‘Ballando con le Stelle’, si è poi rivelata veritiera. Almeno fino ad ora. Proprio le diverse indiscrezioni sul suo conto potrebbero aver spinto la bella Carmelita a rompere il silenzio una volta per tutte. Almeno questo sembra essere il senso della sua ultima storia social.

L’intervista annunciata: “Ora parlo io”

Tramite una storia su Instagram, la D’Urso ha annunciato una intervista che sembra poter riservare delle sorprese. “Il giorno in cui Teresa Ciabatti, tra una presentazione e l’altra del suo ultimo libro (Donnaregina) ha preso il treno ber venire ad intervistarmi. Ad ascoltarmi. Per poi raccontarmi con quel suo modo unico…”, ha scritto la conduttrice con tanto di foto in compagnia della giornalista del Corriere.

Nel passaggio finale, poi, l’annuncio con annessa spiegazione: “Dopo due anni di mio silenzio. Venerdì in edicola in cover su Sette”. Insomma, pare proprio che la bella Barbara voglia togliersi qualche sassolino.