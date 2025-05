Massimo Boldi, la figlia: “L’ultima fidanzata aveva 31 anni meno di lui”

Curiosi racconti da parte di Massimo Boldi e di sua figlia Micaela in tv a ‘La Volta Buona’. La rivelazione sull’ultima fidanzata dell’attore.

Dopo le rivelazioni su Teo Teocoli e Celentano, tra amicizia e litigi vari, Massimo Boldi è tornato protagonista in televisione con sua figlia Micaela. I due sono stati ospiti a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo e oltre a parlare del loro rapporto padre-figlia si sono spinti a svelare un retroscena sull’ultima fidanzata dell’attore che era molto più giovane di lui.

Massimo Boldi e il rapporto con la figlia

Intervenuti a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo, Massimo Boldi e sua figlia Micaela hanno parlato con il cuore in mano del loro ottimo rapporto. Molto interessanti alcuni passaggi della donna che ha spiegato di essere piuttosto legata e gelosa del padre. “Sono sempre stata molto gelosa di papà, gli avevo scritto una letterina con scritto ‘Non voglio un papà che fa lo scemo’”, ha raccontato Micaela.

Oltre a Micaela, Boldi ha anche altre due figlie che lo amano e ne controllano le mosse: “C’è chi dice che noi gli diciamo cosa fare? Non lo comandiamo, ma lo teniamo sotto controllo. Supervisioniamo quello che fa”, ha scherzato la figlia dell’attore.

L’ultima fidanzata 31 anni più giovane: il retroscena

Interessante aneddoto anche per quanto riguarda le fidanzate di Boldi, in particolare l’ultima: “Quando ho incontrato una ragazza aveva 31 anni in meno di me, è stata una bella botta”, ha spiegato l’attore lasciandosi andare nel salotto della Balivo.

Pronta la reazione della figlia: “Era quasi coetanea ma eravamo su due livelli diversi. Non è mai scoccata la scintilla. Ognuno a casa sua. Ci siamo volute benissimo”, ha ammesso Micaela facendo trasparire certamente una serie di sentimenti contrastanti ma sempre con il massimo del rispetto dell’ironia.