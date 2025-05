Carlo Conti, la battuta su Tony Effe non passa inosservata: cosa ha detto

Prontissimo per il Tim Summer Hits, Carlo Conti non ha fatto mancare battute e ilarità chiamando in causa anche Tony Effe.

Sta già pensando al prossimo Festival di Sanremo 2026 con idee importanti. Ma nel suo presente c’è il Tim Summer Hits, in programma a Roma, in Piazza del Popolo, dal 7 al 10 giugno. Stiamo parlando di Carlo Conti che condurrà, appunto, l’appuntamento musicale di cui sono stati annunciati i componenti del cast. Tra gli artisti, però, spicca l’assenza di Tony Effe che è stato oggetto di una battuta molto simpatica da parte del presentatore.

Carlo Conti e il Tim Summer Hits

C’è grande attesa per il Tim Summer Hits in programma dal 7 al 10 giugno a partire dalle ore 20 sul palco di piazza del Popolo a Roma che vedrà al timone Carlo Conti e Andrea Delogu. A margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento musicale, il conduttore ha avuto modo di annunciare il cast e di parlare anche degli assenti.

Carlo Conti al Teatro Ariston per il 75° Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio, Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

Nel cast di cantanti che si alterneranno sul palco dell’evento ci saranno tra gli altri Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Annalisa, BigMama ma anche Boomdabash, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Clementino, Coez, ComaCose e davvero moltissimi, ben 80 più eventuali sorprese.

La battuta su Tony Effe e l’ipotesi

Tra queste sorprese potrebbe anche esserci Tony Effe che, per il momento, non risulta presente tra chi prenderà parte all’evento. A spiegare il motivo è stato proprio Conti che se l’è cavata con una battua: “È incinto, ma forse ci farà una sorpresa”, ha detto il presentatore come riportato da Adnkronos.

Conti ha poi aggiunto ancora su Effe: “Chissà, magari a Tim Summer Hits potrebbe essere lui una delle sorprese. Del resto a Sanremo ha cantato in romanesco ‘Damme ‘na mano’ e quindi potrebbe essere questa l’occasione per dare una mano a lui e fare pace”, ha commentato facendo riferimento alle polemiche intercorse tra l’artista e il sindaco di Roma di recente.