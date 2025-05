Imbarazzo al concerto per Annalisa: il gesto di un fan la manda in tilt

Imprevisto al concerto di Annalisa con la cantante che si è trovata a fare i conti con un problemino legato alle “posizioni” dei suoi fan.

Sono giorni di grande curiosità attorno al nome di Annalisa. Le voci sulla presunta gravidanza si stanno di nuovo rincorrendo dopo un video che ha fatto molto parlare. Ad esso, ad ogni modo, per l’artista c’è un’altra questione ad aver attirato l’attenzione: una specie di gaffe non prevista durante l’ultimo concerto a Mesagne.

Annalisa, le voci sulla gravidanza tornano insistenti

Dolce attesa sì o dolce attesa no? Dopo un periodo di silenzio le voci attorno all’ipotetica gravidanza di Annalisa sono tornate in auge in modo prepotente. L’artista, infatti, a seguito di una esibizione insieme ad Irama ha fatto molto parlare non solo per un “pancino sospetto” a detta dei fan, ma anche per una gestualità piuttosto controversa.

Annalisa – www.donnaglamour.it

Durante un recente concerto insieme ad Irama, infatti, la bella Nali si è lasciata andare ad alcune carezze ritenute sospette da parte dei fan che hanno rilanciato le voci già diventate virali in passato riguardo una possibile gravidanza. La donna, va detto, ha sempre smentito e ha chiesto anche maggiore delicatezza sul tema.

Imbarazzo al concerto: il video

Ad ogni modo, a distogliere l’attenzione legata all’argomento dolce attesa ci ha pensato un recente episodio avvenuto, come riportato da Today, a Mesagne durante il ‘Road to Battiti’. Qui, Annalisa era pronta ad esibirsi quando il comportamento di un fan presente ha creato il panico e, successivamente, dato vita ad un imbarazzante episodio.

Il fan che assisteva al concerto, infatti, si era posizionato davanti al gobbo impedento alla cantante di leggerlo. Al netto della richiesta della diretta interessata di permetterle di avere la visione corretta dello schermo, durante l’esibizione questo non è avvenuto tanto che, probabilmente anche in preda al momento, Nali sembra aver avuto qualche indecisione sul testo. Per fortuna, la diretta interessata l’ha presa con ironia. Capita anche ai migliori…